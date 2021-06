Senti qua: auricolari BT5, SCONTO SHOCK del 67% prima del Prime Day

Compatti, eleganti, con tecnologia HD per la riproduzione della musica a qualità elevata: gli auricolari Bluetooth di QueenDer oggi sono acquistabili su Amazon approfittando di uno sconto del 67% sul prezzo di listino, con qualche giorno di anticipo rispetto al Prime Day 2021 in programma per il 21-22 giugno.

Auricolari Bluetooth in forte sconto su Amazon

Racchiusi all'interno di una custodia che funge anche da powerbank per la loro ricarica (con indicatore visivo del livello), dispongono di controlli touch per fermare, riprendere o avanzare durante l'ascolto dei brani così come per rispondere o riattaccare in caso di chiamate. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Al prezzo di soli 9,99 euro invece di 29,99 euro come da listino è davvero impossibile trovare di meglio per chi cerca cuffie wireless da portare sempre con sé. Quattro le colorazioni disponibili, la spesa non cambia: Nero, Nero opaco, Bianco e Grigio.