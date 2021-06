SSD Crucial 1 TB, il prezzo su Amazon è OTTIMO (è quasi Prime Day)

Capiente, veloce e affidabile: cosa chiedere di più a una SSD? Ah sì, l'accessibilità dal punto di vista della spesa. Ci pensa quella della linea Crucial MX500 da 1 TB, acquistabile oggi su Amazon a soli 93,06 euro, mentre il prezzo di listino riportato sul sito ufficiale è 130,53 euro. È uno degli sconti più interessanti tra quelli che anticipano il Prime Day 2021.

1 TB in sconto per la SSD Crucial MX500

Le performance e la longevità sono quelle garantite da Micron, marchio leader nelle soluzioni per lo storage. Si arriva alla velocità di 560 MB/s in lettura e a 510 MB/s in scrittura, con sistema NAND 3D. Il form factor è quello da 2,5 pollici, l'interfaccia di connessione SATA. Per tutte le altre info, consultare la scheda del prodotto.

Al prezzo di soli 93,06 euro, la SSD da 1 TB della serie Crucial MX500 è un'ottima scelta per chi sta allestendo un nuovo computer o valutando un upgrade hardware di quello in uso. L'articolo è recapitato a domicilio in brevissimo tempo, con spedizione gratuita curata direttamente da Amazon.