Telecamera WiFi nascosta a € 9,99 prima del Prime Day: ci credi?

Il Prime Day 2021 (21-22 giugno) ancora non è iniziato, ma già si segnalano offerte imperdibili su Amazon: una che oggi permette di acquistare questa telecamera WiFi nascosta al prezzo di soli 9,99 euro. Quello di listino sarebbe 34,99 euro, ma basta un click per approfittare del coupon sconto di 25 euro.

È già Prime Day: telecamera WiFi nascosta, un regalo

Non ci si faccia ingannare dall'esborso incredibilmente contenuto, le caratteristiche sono ottime: sensore Full HD per registrazioni a risoluzione 1080p (30 fps) su una scheda microSD (fino a 64 GB), modalità di visione notturna con sei LED a infrarossi e tecnologia per la rilevazione del movimento. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Quanto inquadrato può essere visto in streaming da ovunque e da qualsiasi dispositivo mobile, attraverso l'applicazione dedicata per Android e iOS. L'articolo è davvero piccolo e può essere posizionato in qualsiasi angolo della casa. Al prezzo di soli 9,99 euro è a tutti gli effetti un regalo.