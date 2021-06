Mini Proiettore 720p Wi-Fi e Bluetooth super scontato

Quello che vi suggeriamo in questo articolo è un proiettore indirizzato soprattutto a chi necessita della funzionalità, ancor prima della risoluzione. Si tratta del WiMius S25, un mini proiettore comodo e semplice da trasportare e, soprattutto, estremamente versatile.

Mini proiettore WiMius S25: caratteristiche tecniche

La risoluzione, infatti, si ferma a 720p (HD Ready) seppur con una luminosità di 6000 Lumen, anche se è in grado di riprodurre fonti in ingresso con una risoluzione Full HD. La lampada a LED garantisce oltre 70.000 ore di funzionamento ed è possibile proiettare schermi fino a 200 pollici. Non manca la funzione di zoom così come la correzione trapezoidale che permette di posizionare il piccolo dispositivo praticamente ovunque. Presente un doppio altoparlante da 3W che garantisce una buona esperienza audio, considerando le dimensioni complessive del videoproiettore.

Come premesso però il punto di forza sono le funzionalità legate alle connessioni che il proiettore possiede. È presente innanzitutto una porta HDMI così come due porte USB Type-A. Queste ultime, grazie al player integrato, permettono di riprodurre i contenuti multimediali direttamente da periferiche esterne come pendrive e hard disk. Non mancano però anche numerose funzionalità wireless, tra cui Wi-Fi e Bluetooth. Queste permettono di collegare l’apparecchio direttamente alla linea di casa, ed effettuare lo screen mirroring dei dispositivi mobili come smartphone e tablet. Una soluzione decisamente utile soprattutto per chi intende utilizzare il prodotto per esigenze professionali, come una presentazione, e necessita di un metodo semplice e veloce per accedere ai documenti e riprodurli.

Grazie ad un’offerta lampo, per poche ore il proiettore è acquistabile su Amazon a soli 72,22 euro con uno sconto di addirittura il 41% sul prezzo di listino.