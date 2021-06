Calibro digitale, misurare è mai stato così facile

Il calibro è uno strumento affascinante, ma il suo uso potrebbe essere considerato quasi un'arte per chi non vi abbia mai messo mano. Si tratta infatti di uno strumento pensato per misurare lo spessore interno o esterno di corpi fisici (o distanze tra due punti ravvicinati), ma la lettura del valore espresso non è sempre facilmente comprensibile se non si hanno avute precise indicazioni sulla metrica da utilizzarsi.

Calibro digitale: semplice e low cost

Non è un normale righello, insomma, ma la sua versione digitale abbatte ogni barriera all'ingresso e consente di leggere il calibro a chiunque. Se poi uno sconto che torna a farsi vivo mette a disposizione tutto ciò ad un prezzo limitato, ecco che il calibro (strumento professionale di grande utilità in una molteplicità di lavori) diventa elemento imprescindibile della propria dotazione strumentale: per poche ore basteranno poco più di 15 euro.

La particolarità del calibro digitale è tutta espressamente nel display di accompagnamento, che sostituisce la competenza del misuratore ed esplicita la grandezza misurata in modo evidente. Così facendo, quella che sarebbe un valore analogico diventa un valore digitale, di lettura semplificata e senza margini di errore.

Facile, comodo, rapido, diretto. E scontato, visto il risparmio del 19%. L'offerta sarà disponibile soltanto per la giornata di oggi.