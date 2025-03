Sequestrati domini del crypto exchange Garantex

Lo U.S. Secret Service ha sequestrato i domini e i server di Garantex, un exchange russo utilizzato dai cybercriminali per convertire in moneta corrente le criptovalute ricevute come riscatto dopo gli attacchi ransomware. All’operazione hanno partecipato anche FBI, Europol e le forze dell’ordine di Finlandia, Olanda, Estonia e Germania. Gli amministratori sono stati accusati di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni.

Transazioni per oltre 96 miliardi di dollari

Lo scorso 24 febbraio, Garantex è stato sanzionato dal Consiglio dell’Unione europea per aver consentito alle banche russe di aggirare le precedenti sanzioni. L’exchange ha successivamente comunicato sul canale Telegram che Tether ha bloccato i wallet, quindi i servizi sono stati sospesi.

Il Dipartimento del Tesoro aveva sanzionato Garantex nel 2022 per aver gestito le transazioni (oltre 100 milioni di dollari) di vari gruppi e dark market, tra cui Conti e Hydra. L’exchange operava illegalmente perché aveva perso la licenza a febbraio 2022. Il 6 marzo sono stati sequestrati domini e server, recuperato i database dei clienti e congelato fondi per 26 milioni di dollari.

Il Dipartimento di Giustizia ha accusato due amministratori di violazione delle sanzioni e riciclaggio di denaro per conto dei cybercriminali. Aleksej Besciokov (cittadino lituano di 46 anni residente in Russia) era responsabile tecnico e supervisionava le transazioni, mentre Aleksandr Mira Serda (cittadino russo di 40 anni residente negli Emirati Arabi Uniti) era co-fondatore e Chief Commercial Officer.

Mira Serda rischia fino a 20 anni di prigione, mentre la pena massima per Besciokov è 45 anni di prigione. Ovviamente se verranno arrestati e condannati. Garantex non ha confermato il sequestro sul canale Telegram, ma ha avvisato i clienti che alcuni truffatori fingono di aver ripristinato i servizi per rubare le criptovalute.