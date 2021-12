Serata movie? Ecco i codici segreti Netflix di CyberGhost

Quante volte hai scrollato la libreria di Netflix senza trovare qualcosa di interessante da guardare? Te ne sarai sicuramente accorto: l'algoritmo tende a mostrare film e serie TV raccomandati in base ai tuoi interessi. Come aggirare, dunque, questo limite? Inserendo dei codici segreti che ti permettano di bypassare le raccomandazioni e di navigare per l'intera libreria, scoprendo così dei contenuti che non sapevi nemmeno esistessero. In teoria, tutti i codici dovrebbero funzionare da qualsiasi luogo. Tuttavia in alcuni casi potresti incorrere in alcuni errori, facilmente risolvibili connettendoti ad un servizio VPN, come quello offerto da CyberGhost – ora in offerta a 1,89 euro/mese.

Come accedere al menu segreto

Prima di passare all'elenco dei codici, ecco alcune utili informazioni da tenere in considerazione. Ogni codice è legato ad uno specifico genere, a cui è dedicata una pagina web. Puoi aggiungere i codici seguendo questi semplici passaggi:

Apri il browser Collegati alla VPN Accedi alla home page di Netflix ed effettua l'accesso al tuo account Digita nella barra degli indirizzi www.netflix.com/browse/genre/[code] Sostituisci [code] con uno a tua scelta

Se invece stai guardando Netflix da una smart TV oppure da Amazon Firestick, segui questi tre step:

Vai nella barra di ricerca dell'applicazione Inserisci il codice Ecco fatto!

Codici segreti Netflix: ecco una lista delle categorie principali

Dagli anime ai documentari, fino ai drama asiatici: i generi “segreti” di Netflix sono tantissimi. Ecco un elenco dei codici legati alle principali categorie, tutte da guardare.

Azione e avventura (1365)

Anime (7424)

Film per bambini e famiglie (783)

Classici (31574)

Commedie (6548)

Film Cult (7627)

Documentari (6839)

Drammi (5763)

Fede e spiritualità (26835)

Internazionali (7462)

Film LGBT (5977)

Horror (8711)

Film Indipendenti (7077)

Musica (1701)

Film Romantici (8883)

Fantascienza e fantasy (1492)

Film sportivi (4370)

Thriller (8933)

Serie TV (83)

