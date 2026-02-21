 Serie A, 26° turno: gli orari di tute le partite e come vederle in TV e streamin
Ecco tutte le partite in programma per il 26° turno del campionato di Serie A che si disputerà questo weekend e come vederle in TV e in streaming.
Ecco tutte le partite in programma per il 26° turno del campionato di Serie A che si disputerà questo weekend e come vederle in TV e in streaming.

Torna in campo la Serie A che questo weekend disputerà il 26° turno del campionato 2025/2026 con tante sfide molto interessanti, sia per la parte alta della classifica che per la lotta salvezza.

Come sempre, tutte le partite saranno trasmesse in diretta da DAZN, permettendo a tutti gli abbonamenti di seguire la propria squadra del cuore oppure tutte le partite.

Le partite della propria squadra del cuore sono disponibili con il MyClubPass, che parte da 29,99 euro al mese, mentre il piano Full, che consente l’accesso a tutto il catalogo, parte da 34,99 euro al mese.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto.

Serie A: le partite in programma per il 26° turno

Ecco tutte le partite in programma nel corso del 26° turno di campionato dopo l’anticipo che ha visto la vittoria del Sassuolo sul Verona.

Sabato 21 febbraio

  • Juventus – Como (15:00)
  • Lecce – Inter (18:00)
  • Cagliari – Lazio (20:45)

Domenica 22 febbraio

  • Genoa – Torino (12:30)
  • Atalanta – Napoli (15:00)
  • Milan – Parma (18:00)
  • Roma – Cremonese (20:45)

Lunedì 23 febbraio

  • Fiorentina – Pisa (18:30)
  • Bologna – Udinese (20:45)

Ecco, invece la classifica aggiornata in vista del nuovo turno di campionato.

  1. Inter 61
  2. Milan 54
  3. Napoli 50
  4. Roma 47
  5. Juventus 46
  6. Como 42
  7. Atalanta 42
  8. Sassuolo 35*
  9. Bologna 33
  10. Lazio 33
  11. Udinese 32
  12. Parma 29
  13. Cagliari 28
  14. Torino 27
  15. Genoa 24
  16. Cremonese 24
  17. Lecce 24
  18. Fiorentina 21
  19. Pisa 15
  20. Verona 15*

*una partita in più

Come detto in precedenza, tutte le partite sono trasmesse in diretta TV su DAZN, accessibile tramite tutti i principali dispositivi grazie alle app del servizio. Per accedere alla piattaforma è sufficiente attivare il MyClubPass, da 29,99 euro al mese, e seguire così le partite della propria squadra del cuore, oppure il piano Full, da 34,99 euro al mese, per accedere a tutto il catalogo di contenuti del servizio. Sono disponibili anche piani senza vincoli di permanenza oltre al piano annuale con pagamento in un’unica soluzione, che permette di ridurre la spesa complessiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 feb 2026

Davide Raia
Pubblicato il
21 feb 2026
