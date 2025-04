Serie A, 34° giornata: tutte le partite a prezzo scontato su DAZN

Torna in campo la Serie A con la 34° giornata che dà il via al rush finale con la corsa per lo Scudetto tra Inter e Napoli, la lotta per la zona Champions e per evitare la retrocessione. Come sempre, tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming da DAZN.

Per seguire la parte finale del campionato, DAZN mette a disposizione dei nuovi utenti una promozione esclusiva: il piano Standard, infatti, è disponibile con un prezzo scontato di 19,90 euro al mese per i primi 4 mesi e senza alcun vincolo di rinnovo (c’è sempre la possibilità di interrompere il rinnovo automatico con un mese di preavviso).

Per accedere subito alla promozione basta raggiungere il sito ufficiale di DAZN, tramite il link qui di sotto.

Come funziona l’offerta di DAZN

La promozione lanciata da DAZN è l’occasione giusta per poter accedere a tutto il catalogo della piattaforma con una spesa ridotta. Il piano Standard, infatti, è ora disponibile a 19,90 euro al mese per 4 mesi. Questo piano consente l’accesso illimitato a tutto il catalogo e, quindi, permette di seguire la Serie A, la Serie B, il Mondiale per Club (un’esclusiva DAZN) e anche gli altri sport, come il basket e la pallavolo, oltre ai canali Eurosport.

L’offerta non ha vincoli: gli utenti hanno la possibilità di disattivare il rinnovo automatico con 30 giorni di preavviso e senza costi e penali di alcun tipo. Per sfruttare la promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto. L’offerta può essere richiesta creando un nuovo account ma anche utilizzando un vecchio account DAZN. Chi ha già un abbonamento attivo non può accedere alla promo (a meno di non utilizzare un account diverso).

Le partite in programma questo weekend

Domenica 27 aprile

Ore 12.30

Venezia-Milan

Como-Genoa

Ore 15:00

Inter-Roma

Fiorentina-Empoli

Ore 18:00

Juventus-Monza

Ore 20:45

Napoli-Torino

Atalanta-Lecce

Lunedì 28 aprile

Ore 18:30

Udinese-Bologna

Ore 20:45

Hellas Verona-Cagliari

Lazio-Parma