Serie A e GP di San Marino: con Sky hai due passioni, un solo abbonamento

I motori si accendono a Misano per il Gran Premio di San Marino. In questi giorni, avere il giusto abbonamento TV non è un lusso, ma quasi una necessità. E la soluzione ideale è chiara: Sky con il pacchetto Calcio (e Sport) a soli 15,90€ al mese!

Se ami il calcio e ti emozioni per la MotoGP, non ha senso dividere le tue passioni tra più abbonamenti. Sky ti offre la possibilità di viverle tutte, nello stesso posto, con la qualità che ha reso il suo nome sinonimo di sport in TV.

Cosa offre davvero Sky Calcio

Serie A Enilive : 3 partite su 10 a ogni turno, comprese le sfide più attese del weekend (sabato sera, domenica alle 18:00 e il posticipo del lunedì).

Serie C fino al 2027/28: regular season, playoff, Coppa Italia e Supercoppa. Un’offerta completa per chi ama anche il calcio delle radici.

I top campionati esteri: il meglio di Premier League , Bundesliga e Ligue 1 , per non perdere i grandi campioni che fanno sognare in Europa.

Tutto accessibile anche in streaming con Sky Go, così non sei mai vincolato al salotto di casa.

Il calcio è la base, ma con Sky puoi andare oltre. L’offerta Sky Sport + Calcio insieme ti apre le porte di un mondo ancora più ricco:

MotoGP in esclusiva , compreso il GP di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano, con prove libere, qualifiche, Sprint Race e gara.

Formula 1, tennis, basket e tanto altro: tutto lo sport internazionale più emozionante, in un solo pacchetto.

La possibilità di passare da un campo da calcio a un circuito di MotoGP in un click, senza interruzioni.

Il GP di San Marino è alle porte, e quale occasione migliore per regalarti un abbonamento che ti accompagnerà per tutta la stagione? Con Sky Calcio (e Sport) lo spettacolo entra davvero in casa tua.