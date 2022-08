Serie A gratis per 6 mesi grazie alla partnership tra DAZN e Samsung

È iniziato il campionato di Serie A, con DAZN che ha l’esclusiva sulla trasmissione in streaming di tutte le partite.

Proprio a ridosso dell’inizio della stagione calcistica, è arrivata una grossissima novità: per 6 mesi sarà possibile vedere gratuitamente i vari match del campionato maggiore italiano e della Serie B.

Per cogliere questa imperdibile offerta, riservata soltanto ai nuovi clienti, bisogna abbonarsi alla piattaforma di streaming.

Chi non ha già provveduto, deve soltanto entrare nella pagina ufficiale di DAZN e cliccare in alto a destra su “Abbonati ora”.

Gli abbonamenti che si possono sottoscrivere sono due:

DAZN Standard, che ha un costo di 29,99 euro al mese.

DAZN Plus, il cui costo è di 39,99 euro al mese.

Serie A gratis per 6 mesi

Nel corso della presentazione di due nuovi prodotti targati Samsung, grazie alla partnership sia con l’azienda che con Google, DAZN ha annunciato il rilascio di un voucher da 6 mesi per vedere la Serie A.

Tutti coloro che intendono seguire la propria squadra del cuore, possono utilizzare questo voucher, a patto che sottoscrivono un abbonamento.

È un’offerta che va colta al volo, soprattutto per gli utenti che intendono acquistare un nuovo smartphone o un nuovo tablet.

Ovviamente, l’incentivo non può essere usufruito se viene acquistato un modello qualsiasi di dispositivo mobile, ma vale soltanto per gli ultimi modelli prodotti da Samsung.

Quali modelli acquistare?

Nella giornata di ieri, Samsung ha reso nota tale notizia nel corso della presentazione del Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, che sono rispettivamente un tablet e uno smartphone con schermo flessibile.

Due prodotti che non possono di certo essere definiti economici, ma il cui valore non può essere assolutamente messo in discussione.

Anche se non accessibile a tutti, è comunque una buona notizia per chi può permettersi di acquistare uno dei due dispositivi, godendosi così 6 mesi di abbonamento gratuito a DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.