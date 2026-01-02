Serie A, le partite del 2 e 3 gennaio: ecco il programma di DAZN

La Serie A torna in campo con la prima giornata del 2026 (la 18° della stagione 2025/2026). Come sempre, tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN, permettendo agli utenti di seguire tutto il campionato.

Chi non ha un abbonamento, ricordiamo, può attivarne oggi uno scegliendo tra varie opzioni. Ad esempio, c’è il MyClubPass, con un costo da 29,99 euro al mese, che permette di sempre la propria squadra del cuore.

In alternativa, c’è il piano Full che consente l’accesso a tutto il catalogo di contenuti della piattaforma. In questo caso, l’abbonamento parte da 34,99 euro al mese.

Per attivare un nuovo abbonamento basta raggiungere il sito ufficiale di DAZN, tramite il link qui di sotto.

Le partite del 2 e 3 gennaio 2026

Il primo turno del 2026 si apre con una serie di match molto interessanti, a partire da Cagliari-Milan, l’anticipo in programma il 2 gennaio. Tra i match del 3, invece, spicca la sfida Atalanta-Roma. Ecco tutte le partite in programma il 2 e il 3 gennaio, con i relativi orari. I match, come detto, potranno essere seguiti su DAZN.

02/01/2026

Cagliari-Milan (20.45)

03/01/2026

Como-Udinese (12.30)

Genoa-Pisa (15.00)

Sassuolo-Parma (15.00)

Juventus-Lecce (18.00)

Atalanta-Roma (20.45)

Le partite del 4 gennaio 2026

Da segnalare che anche il 4 gennaio è prevista una serie di match molto interessanti, a partire dal match delle 12:30 tra Lazio e Napoli e fino ad arrivare al posticipo Inter-Bologna, una rivincita della semifinale di Supercoppa. Ecco le partite:

04/01/2026

Lazio-Napoli (12.30)

Fiorentina-Cremonese (15.00)

Verona-Torino (18.00)

Inter-Bologna (20.45)

Come detto in precedenza, tutte le partite possono essere seguite direttamente su DAZN, attivando il piano Full. Per seguire la propria squadra del cuore, invece, è possibile puntare sul piano MyClubPass. I dettagli completi con tutti i piani disponibili sono disponibili tramite il sito ufficiale di DAZN, accessibile dal box qui di sotto. L’attivazione consente l’immediato accesso ai contenuti inclusi nell’abbonamento.