Serie B e Serie C a 7,99€ per 6 mesi: scegli NOW TV

Mancano pochi giorni per attivare la nuova promozione dedicata al Pass Sport di NOW che consente di seguire in streaming 3 partite per turno di Serie A, la Champions League, i campionati esteri oltre che tutte le partite della Serie B e la Serie C. Con la promozione in corso, è possibile accedere a NOW con una spesa di 7,99 euro al mese per 6 mesi e senza alcun vincolo di permanenza successivamente.

Per accedere alla promozione è possibile raggiungere il sito ufficiale di NOW, tramite il link qui di sotto e attivare subito il Pass Sport. C’è tempo fino al prossimo 27 di agosto. Da notare che è disponibile anche l’offerta completa che unisce il Pass Sport ai Pass Entertainment e Cinema con un costo di 19,99 euro per 12 mesi. Ecco il link per attivare la promozione.

Serie B e Serie C con NOW: bastano 7,99 euro al mese

Scegliere NOW significa accedere a un’offerta sportiva completa, con tantissimi contenuti da guardare in streaming. Con il Pass Sport, infatti, è possibile seguire:

3 partite per turno della Serie A

la Serie B e la Serie C

la Champions League e le altre coppe europee

i campionati esteri come la Premier League, la Ligue 1 e la Bundesliga

la Formula 1, la Moto GP e molti altri eventi sportivi come il tennis, la NBA e altro

Grazie all’offerta disponibile fino al prossimo 27 di agosto è possibile attivare il Pass Sport di NOW con un prezzo scontato di 7,99 euro al mese per i primi 6 mesi e senza alcun vincolo successivo. Si tratta di una promozione da cogliere al volo per poter accedere a un’offerta completa e vantaggiosa, ideale per tutti gli appassionati di sport. C’è anche il piano completo che unisce il Pass Sport ai Pass Entertainment e Cinema con un costo di 19,99 euro per 12 mesi.

Tutti i dettagli sulla promozione sono disponibili di seguito.

