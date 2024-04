Serverplan, piani hosting WordPress in sconto fino al 50%

Un piano hosting WordPress di Serverplan può essere la soluzione più adatta a te per poter gestire al meglio il tuo nuovo sito web o e-commerce. Come sappiamo, ormai, la tecnologia fa parte della nostra quotidianità e molte volte aprire un sito web o blog è indispensabile per poter avere successo anche online.

Al fine di ottimizzare l’esperienza d’uso e, dunque, di realizzare un sito web pratico e funzionale Serverplan mette a tua disposizione plugin e temi che ti garantiranno un sito sempre aggiornato, sicuro e con nuove funzionalità sempre attive. Se usi WordPress per gestire la tua presenza online, scegliendo un piano Hosting WordPress gestito avrai diversi vantaggi come il Content Management System (CMS).

Non a caso, i vantaggi dell’hosting WordPress gestito sono tanti, ad esempio, hai gli aggiornamenti del sito automatizzati. Quest’ultimo, infatti, è un aspetto molto importante perchè, spesso, ci dimentichiamo di effettuare questa importante operazione. Oggi hai l’opportunità di scegliere un piano hosting WordPress con dischi SSD NVMe più adatto alle tue esigenze a partire da soli 26 euro + IVA l’anno.

Gestisci il tuo blog con estrema facilità con Serverplan

Serverplan si contraddistingue dai classici strumenti perché rappresenta un servizio di hosting sicuro ed affidabile. Oggi il tuo obiettivo è quello di gestire il tuo blog in modo semplice ed economico? Se la risposta è sì, approfitta della promozione attualmente in corso su alcuni piani disponibili.

Oltre alla gestione semplice del tuo sito web o blog, con Serverplan hai la possibilità di evitare di effettuare l’installazione manuale rendendo il processo adatto anche ai meno esperti del settore. Il piano Startup WordPress, ad esempio, grazie ad uno sconto del 30% può essere acquistato a soli 53,20 euro + IVA l’anno anziché 76. Un prezzo mai visto prima per un piano che ti offre:

WordPress preinstallato

Aggiornamenti automatici WP

Cache preinstallata

Accesso SSH/WP-CLI/GIT

Staging con 1 click

Plugin installati

Molto altro