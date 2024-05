Hostinger: creare un sito web personale costa solo 2,99€/mese

Con Hostinger puoi avere un hosting scontato fino al 75% e un website builder. Se non conosci Hostinger e non ne hai mai sentito parlare non preoccuparti, scopriamo insieme di cosa si tratta e del perché potrebbe essere la soluzione più adatta a te.

Hostinger si contraddistingue sul mercato perché è uno strumento completo che, ad un ottimo prezzo, mette a tua disposizione tutto il necessario per creare il tuo sito web. Dunque, se vuoi avere Tutto il necessario per il tuo sito web, non puoi non approfittare della fantastica promozione pensata per te da Hostinger. Oggi a soli 2,99 euro al mese e 3 mesi gratis hai dominio gratuito, migrazione gratuita del sito e assistenza clienti a completa disposizione.

Il necessario per il tuo sito web

Creare un sito web non è del tutto semplice se non si ha a disposizione lo strumento giusto. A partire da soli 2,99 euro al mese, con il piano Premium hai SSL gratuito illimitato, traffico illimitato, email gratuite e dominio gratis (valore 9,99 euro), ma non solo. Se vuoi provare tutti i vantaggi Hostinger la cosa più importante da fare è scegliere un piano tra quelli disponibili.

Non a caso, le Soluzioni per siti web all-in-one ti consentono di gestire fino a 100 siti web, registrare gratuitamente un nome di dominio, impostare un indirizzo email aziendale professionale, ottimizzare il tuo flusso di lavoro con l’hosting WordPress gestito e realizzare rapidamente siti web con l’apposito Website Builder.

Non manca, per te, un apposito team sempre disponibile nel caso tu avessi bisogno di qualcosa e un’assistenza online sempre disponibile grazie alla chat. Inoltre, video e guide ti aiutano passo per passo e hai accesso a tutorial approfonditi. Che aspetti? Crea il tuo sito web e raggiungi il maggior numero di utenti con Hostinger a partire da soli 2,99 euro al mese + 3 mesi gratis!