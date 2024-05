Aruba Hosting, crea il tuo sito web da 19,90€ con l'aiuto dell'AI

Aruba Hosting oggi rappresenta la soluzione perfetta se sei alla ricerca di uno strumento economico e in grado di semplificare i processi di creazione di un sito web. Lo sai che scegliendo l’hosting con WordPress già installato e gestito puoi anche sfruttare l’intelligenza artificiale per il tuo sito? Al resto di pensa Aruna Hosting!

Non a caso, dunque, con i piani Hosting WordPress Gestito, Aruba si occupa della configurazione di WordPress, di aggiornare i temi e plugin e della sicurezza e backup del tuo sito. Hai a disposizione una piattaforma hosting stabile, sicura e veloce con WordPress già installato e gestito, e integrata con l’AI.

Con Hosting WordPress Gestito puoi concentrarti sul tuo progetto e sfruttare al massimo le potenzialità di WordPress senza preoccuparti di altro. Ecco perchè Aruba Hosting è la soluzione più adatta per creare un sito web ottimizzato. Oggi, grazie ad una speciale promozione, puoi scegliere un piano a partire da soli 19,90 euro + IVA per il primo anno.

Aruba Hosting: sfrutta l’intelligenza artificiale

Creare il un sito web ti ha sempre preoccupato? Sei un principiante e, dunque, non sei in grado di portare a termine tutte le procedure richieste per conquistare internet? Con Aruba Hosting non c’è più motivo di preoccuparsi perché tra i tanti vantaggi e funzionalità ora è anche disponibile l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Tra i piani disponibili, Hosting WordPress Gestito Smart, ad esempio, è una piattaforma ottimizzata per il tuo sito con WordPress e non devi preoccuparti della gestione dei backup e degli aggiornamenti. Può essere tuo a partire da soli 19,90 euro + IVA per il primo anno e a partire dal rinnovo paghi 79 euro + IVA. Che aspetti? Ricorda che parliamo di una piattaforma ottimizzata con aggiornamenti e backup automatici, WordPress preinstallato, AI Assistant ma non solo. Include infatti 5 caselle email da 1 GB, ambiente di staging, HiSpeed Cache, un DB MySQL con backup.