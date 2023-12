Set Gaming Trust GXT 838 Azor: MEGA sconto del 37% su Amazon

L’anno sta per finire, ma le offerte eccezionali non si fermano mai. Su Amazon, il Trust Gaming GXT 838 Azor combo è in vendita con uno sconto del 37%, offrendoti la possibilità di rinnovare il tuo setup gaming a un prezzo incredibile di soli 21,99 euro, anziché 34,99 euro.

Set Gaming Trust GXT 838 Azor: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Questo set completo di tastiera e mouse è progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti. La tastiera vanta un layout integrale e completo, con 12 tasti multimediali che facilitano il controllo durante le tue sessioni di gioco o altre attività. L’anti-ghosting a 8 tasti e la disabilitazione del tasto Windows garantiscono un’esperienza di gioco senza interruzioni.

La tastiera e il mouse GXT 838 Azor funzionano con tutti i PC e laptop: per iniziare a giocare, basta inserire la spina. Configurando la tastiera all’altezza giusta con i piedini in gomma antiscivolo, si è pronti a giocare a tutto colore: la tastiera prevede modalità di colore LED combinate a luminosità regolabile.

Il mouse gaming incluso è una vera gemma, con 6 pulsanti reattivi e un sensore da 3000 DPI per una precisione straordinaria. Lasciati notare grazie alle luci colorate della tastiera e del mouse, personalizzabili in base alle tue preferenze con 3 diverse modalità e regolazione della luminosità.

Se stai cercando un modo per concludere l’anno con stile, il Trust Gaming GXT 838 Azor combo è la scelta perfetta. Approfitta di questa offerta a tempo limitato su Amazon e preparati a iniziare il nuovo anno con un setup gaming di alta qualità che ti accompagnerà in avventure straordinarie. Non lasciarti scappare questa opportunità e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 21,99 euro, prima che sia troppo tardi. Noi ti abbiamo avvisato.

