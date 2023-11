Set LEGO La Grande Piramide di Giza in SUPER SCONTO su Amazon (-30%)

Le offerte Black Friday del giorno su Amazon permettono di portarsi a casa dei pezzi davvero unici a prezzi incredibili. Come nel caso di questo set LEGO che riproduce la Grande Piramide di Giza disponibile con un risparmio del 30%: puoi pagarlo soltanto 97,99 euro invece di 139,99.

Set LEGO La Grande Piramide di Giza: le caratteristiche

Con questo set di costruzioni, viaggerai indietro nel tempo fino al 26° secolo A.C., immergendoti nell’architettura mozzafiato della Grande Piramide di Giza e dei suoi dintorni. Oltre alla maestosa piramide, il kit include due piramidi più piccole, due templi mortuari, le iconiche statue della Sfinge e un imponente obelisco.

Sblocca i segreti della costruzione delle piramidi sollevando la parte esterna del modello e esplora l’interno della piramide LEGO per scoprire le camere del Re e della Regina. Questo non è solo un set LEGO, ma un’esperienza coinvolgente che ti porterà a esplorare la storia e l’architettura dell’antico Egitto in modo divertente e creativo.

Il set è progettato per adulti ed è più di un semplice passatempo: è un pezzo di decorazione straordinario per la tua casa o il tuo ufficio. La confezione include anche una guida che ti racconterà la storia degli ideatori di questo straordinario modello LEGO.

Regala a te stesso o a un appassionato di storia, arte e viaggi un’esperienza di costruzione unica con questo set LEGO La Grande Piramide di Giza. Approfitta dell’offerta esclusiva del Black Friday su Amazon e aggiungi questo capolavoro alla tua collezione per soli 97,99 euro. Rivivi l’antico Egitto e crea la tua Grande Piramide con LEGO.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.