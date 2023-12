Set LEGO Lamborghini: MAGNIFICO SCONTO su Amazon (-37%)

La consegna è garantita purtroppo dopo Natale, ma lo sconto in sé è già un grandissimo regalo per questo meraviglioso set LEGO Technic per adulti che ti permette di costruire il modellino della velocissima Lamborghini Sian FKP 37. Il prezzo, in offerta, è di 284,29 euro invece dei 449,99 previsti di listino. Occasione grossa da non perdere.

Set LEGO Lamborghini: la mega offerta da non perdere

Questo set LEGO Technic è progettato per gli adulti che amano la sfida della costruzione e la passione per le auto sportive. Con i suoi mattoncini, puoi creare una replica in scala 1:8 della Lamborghini Sian FKP 37, un capolavoro di ingegneria e design.

Il modello presenta dettagli incredibili, con una trasmissione sequenziale a 8 rapporti, cofano anteriore e posteriore apribili, freni a disco, cerchi dorati e una vivace livrea verde lime che cattura l’essenza della vera Lamborghini.

Grazie alle funzionalità come il motore V12 con pistoni mobili, lo sterzo, le sospensioni anteriori/posteriori, lo spoiler posteriore e le porte a forbice apribili, questo set offre un’esperienza di costruzione coinvolgente e soddisfacente.

Il set include un libretto di istruzioni da collezione, una targhetta decorativa e un numero di serie unico che consente di accedere a contenuti esclusivi online relativi all’auto sportiva. Confezionato in una lussuosa scatola verde lime, diventa anche un elemento straordinario da esporre e decorare la tua casa.

Non farti sfuggire questa opportunità di possedere un pezzo unico, il set LEGO Technic Lamborghini Sian FKP 37. Acquistalo ora e regala un Natale all’insegna dell’autostrada, della velocità e dell’eleganza!

