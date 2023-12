Set LEGO Spider-Man: costruisci un magnifico quadro in 3D! (-23%)

Con questa offerta rischi di farti un regalo di Natale davvero straordinario o di sorprendere qualcuno con qualcosa di davvero originale. Questo set LEGO ti permette infatti di costruire uno straordinario quadro 3D dedicato a Spider-Man: il tutto al prezzo scontato del 23% che ti permette di pagarlo solo 126,35 euro invece di 164.

Set LEGO Spider-Man Quadro 3D: un affare da non perdere

Con questo kit, non stai solo costruendo un poster, ma stai creando un magnifico quadro 3D che rende omaggio al nostro amato Spider-Man. Questa straordinaria wall art LEGO porta il personaggio fuori dalla cornice, consentendoti di personalizzare la sua posa. Testa e dita possono assumere pose diverse, permettendoti di dare vita al tuo Spidey unico.

Ma non è solo la posa che rende speciale questo set. Lo sfondo del poster 3D riproduce la tecnica di stampa Ben-Day-dots del fumetto Marvel originale, e la frase “Da un grande potere derivano grandi responsabilità” aggiunge un tocco di saggezza e ispirazione al tuo capolavoro in costruzione.

Immergiti completamente nell’esperienza creativa con il set LEGO Art The Amazing Spider-Man. Scansiona il codice QR incluso nel kit e lasciati trasportare dalla colonna sonora da supereroe, appositamente creata per arricchire il tuo processo di costruzione. E mentre ti dedichi a questa attività, sfida te stesso a individuare i 15 ragni nell’immagine, ognuno rappresentante il numero 15 di Amazing Fantasy, la rivista in cui Spider-Man fece la sua prima apparizione nell’agosto del 1962.

Questo set non è solo un’attività di costruzione, ma anche un regalo straordinario per adolescenti e adulti che amano i poster e i fumetti sui supereroi. Una volta completato, il risultato è un’incredibile opera d’arte che può essere esposta con orgoglio su una parete.

Il kit LEGO Art The Amazing Spider-Man include anche un libretto premium, fornendoti dettagli approfonditi sull’amato supereroe e istruzioni chiare per guidarti passo dopo passo nel processo di costruzione. Non perdere l’opportunità di possedere questa creazione unica. Clicca su “Acquista ora” su Amazon e inizia la tua avventura artistica con Spider-Man!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.