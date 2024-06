Sfatare i miti comuni sulle VPN e la sicurezza online

Le VPN sono reti virtuali private che consentono agli utenti di navigare in incognito in modo più sicuro. Questo grazie all’utilizzo dei più efficaci sistemi di crittografia, che rendono quasi impossibile il tracciamento delle attività svolte sul web.

Detto questo, è importante sfatare alcuni miti comuni che accompagnano il loro uso. Per esempio non è vero che siano infallibili, ciò significa che la sicurezza online non può dipendere unicamente da un servizio di questo tipo.

Di certo però offrono un aiuto concreto, questo è fuor di dubbio, a patto di scegliere una VPN seria e affidabile: tra le migliori figura NordVPN, punto di riferimento nel settore, in questi giorni in offerta a 3,69 euro al mese per due anni.

I miti comuni su VPN e sicurezza online da sfatare

Prima di tutto, occorre sfatare il mito secondo cui sia sufficiente installare una VPN per ottenere una sicurezza digitale al 100%. Se da una parte è vero che un servizio di questo tipo offra una protezione dal tracciamento dei dati standard, è altrettanto vero che vi sono altre tecniche più avanzate come l’impronta digitale del browser che riescono a monitorare un utente. Come accennato anche prima, le VPN devono essere considerate come parte integrante di un sistema più grande, e non l’unico strumento.

Un altro mito da sfatare riguarda la protezione assoluta dagli hacker. Anche in questo caso le cose sono un po’ più complesse: i cybercriminali sono in grado di accedere ai dati personali degli utenti in vari modi, per esempio sfruttando falle di sicurezza nelle pagine Internet, contro le quali le VPN non possono fare nulla. Allo stesso tempo, comunque, è da rimarcare l’ottima protezione quando ci si connette alle reti Wi-Fi pubbliche, potenzialmente tra le più pericolose in assoluto.

