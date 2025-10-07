Shark FLEXSTYLE Styler sfida Dyson con il suo prezzo IRRISORIO, solo Prime

Ci sono tanti “dupe” del famosissimo styler di Dyson, l’AirWrap.

Il mercato ha fin da subito cercato di emulare il prodotto del marchio ma ben pochi ci sono riusciti. Chi ha saputo fare suo un concetto e renderlo personale, invece, è stato Shark con il suo Flexstyle Syler. Non per niente è l’alternativa definitiva al primo ed è quella più apprezzata a livello mondiale. Ricco di accessori e perfetto per qualunque genere di capello, è il dispositivo da acquistare se sogni quel tipo di esperienza ma vuoi spendere una cifra più abbordabile. Con la festa delle offerte Prime, oggi lo metti in carrello a soli 177,60 euro quindi non aspettare un secondo in più.

La potenza dello Shakr Flexstyle Styler è la sua semplicità di utilizzo. Ovvio, un minimo di manualità la devi possedere ma non devi essere un parrucchiere per iniziare ad utilizzarlo. Ti accompagna in tutte le fasi dello styling potendolo usare sia per asciugare i tuoi capelli nel modo più classico che metterli in piega nello stesso momento. Il kit con cui arriva è completo e include al suo interno una pochette, 4 fermacapelli per aiutarti a dividerli in sezioni, la spazzola ovale, l’accessorio per il finish FrizzFighter, il concentratore e i cilindri autoavvolgenti da 32mm. Monta l’accessorio che preferisci e dai il via all’asciugatura oppure ruota la parte superiore per creare il tuo phon e velocizzare ancora di più i tempi.

Attraverso un sistema che analizza la temperatura 1000 volte al secondo, la stessa viene mantenuta costante così da evitare i danni da calore e mantenere i tuoi capelli più sani. Puoi scegliere diverse temperature e impostazioni oltre a portarlo sempre con te perché le sue dimensioni compatte, lo rendono ideale anche da infilare in valigia.

Non perdere un secondo in più e approfitta della festa delle offerte Prime per portare a casa il tuo magnifico Shark FLEXSTYLE Styler a soli 177,60 euro con lo sconto in corso.