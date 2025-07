Shelly 1 Mini Gen3 al Prime Day 2025: affare per la smart home

Shelly 1 Mini Gen3, il relè intelligente e connesso, tra gli articoli di maggior successo tra quelli per la domotica, è in forte sconto su Amazon in occasione del Prime Day 2025. Approfitta dell’evento dedicato allo shopping online e risparmia con lo sconto del 40% rispetto al prezzo di listino. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è 4,6/5.

Prime Day: l’offerta per Shelly 1 Mini Gen3

È un dispositivo per il controllo della smart home che dispone di un canale. Permette di gestire facilmente carichi fino a 8 A a 240 V AC (o 5 A a 30 V DC), installandosi senza difficoltà dietro gli interruttori a muro o nelle scatole di derivazione. Grazie all’uscita con contatto pulito, offre inoltre la versatilità necessaria per porte da garage, cancelli, caldaie e sistemi a bassa tensione. Il supporto Wi-Fi a 2,4 GHz abilita un controllo fluido e immediato anche da remoto, mentre la presenza del Bluetooth semplifica la configurazione iniziale. Non manca la compatibilità con Alexa, Google Home, SmartThings e Matter, senza bisogno di un hub dedicato. Trovi altre informazioni tecniche nella scheda sull’e-commerce.

Anche oggi, il Prime Day 2025 propone nuove offerte imperdibili. L’iniziativa proseguirà ancora per altri due giorni, fino a venerdì 11. Se non sei cliente Prime, puoi approfittare della prova gratuita di 30 giorni e iniziare subito ad acquistare risparmiando, sfruttando uno dei tanti vantaggi inclusi nell’abbonamento.

Tornando a Shelly 1 Mini Gen3, in questo momento lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 11,99 euro, approfittando di uno sconto del 40% rispetto al listino ufficiale (19,99 euro). Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratis prevista già entro domani, direttamente a casa tua.