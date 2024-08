Shelly 1PM Mini: interruttore relè smart WiFi con misuratore di potenza in OFFERTA

Oggi su Amazon è tornato in sconto un prodotto molto interessante: parliamo di Shelly 1PM Mini Gen3, un interruttore relè intelligente WiFi e Bluetooth con misuratore di potenza integrato che puoi acquistare in offerta a soli 16,99 euro invece di 22,99. Andiamo a vedere come puoi utilizzarlo per la tua domotica.

Shelly 1PM Mini: le caratteristiche dell’interruttore intelligente

La forza di questo mini interruttore e relè intelligente è che può essere installato in soli 10 minuti dietro una presa o un interruttore esistente, trasformando qualsiasi apparecchio elettrico, dalle luci ai piccoli elettrodomestici, in dispositivi intelligenti controllabili tramite smartphone o assistenti vocali come Alexa e Google Home.

Questo particolare interruttore ha la capacità di monitorare in tempo reale i consumi elettrici degli apparecchi collegati, fino a un massimo di 8A. In questo modo potrai non solo automatizzare l’uso dei tuoi dispositivi, ma anche tenere sotto controllo il consumo energetico, aiutandoti a risparmiare sulla bolletta e a ridurre gli sprechi. Un esempio? Immagina di impostare lo spegnimento automatico delle luci a una certa ora o che un elemento raffreddante o riscaldatore parte solo quando necessario.

Grazie all’app Shelly Smart Control potrai avere un controllo totale da remoto, permettendoti di gestire facilmente tutti i tuoi dispositivi Shelly, ricevere notifiche per ogni evento automatizzato e creare scene personalizzate per ottimizzare l’automazione domestica.

Una scelta eccellente per rendere la tua casa più efficiente e intelligente senza complicazioni: con lo sconto di Amazon puoi averlo a soli 16,99 euro invece di 22,99.