Shelly Plus 1 Mini Gen3 a -50%: tuo a METÀ PREZZO

Segnaliamo lo sconto del 50% su Amazon che taglia a metà il prezzo di Shelly Plus 1 Mini Gen3. Si tratta di un interruttore di relè intelligente. Tra le caratteristiche in dotazione c’è la connettività Wi-Fi per il controllo remoto. Inoltre, non necessita di uno hub dedicato, assicurando l’integrazione con le piattaforme e con i protocolli esistenti della smart home (inclusi Alexa e Google Home). Non sappiamo fino a quando rimarrà valida l’offerta in corso. Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne subito, prima che sia troppo tardi.

Amazon taglia a metà il prezzo di Shelly Plus 1 Mini Gen3

Questa generazione ha migliorato i connettori, rendendoli più resistenti, permettendo di collegare cavi fino a 4 mm². Inoltre, dispone del processore C38F più potente, di 8 MB di memoria flash, di un canale da 8 A e del supporto sia per l’alimentazione in corrente alternata che in corrente continua. C’è poi un contatto pulito in uscita, privo di tensione (per gestire un carico maggiore rispetto a 8 A). Può tornare utile per automatizzare sistemi come quelli dedicati alle porte del garage, ai sistemi di irrigazione e altro ancora. Le dimensioni sono davvero compatte: solo 35×29 millimetri, le più piccole della categoria. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Grazie allo sconto del 50% applicato in automatico, oggi puoi acquistare Shelly Plus 1 Mini Gen3 al prezzo di soli 9,99 euro, la metà rispetto al listino ufficiale. Non c’è bisogno di attivare coupon: è tutto pronto per metterlo nel carrello e approfittare dell’offerta.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata entro domani per gli abbonati Prime che effettuano subito l’ordine. Chiudiamo segnalando le tante recensioni positive che lo promuovono con un voto medio molto alto (4,5/5 stelle).