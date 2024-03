Shelly Plus 1 Mini Gen3: SCONTO 50%, tuo a soli 9,99€

Shelly Plus 1 Mini Gen3 è il dispositivo più venduto della categoria su Amazon e oggi può essere tuo al prezzo di soli 9,99 euro (invece di 19,99 euro), grazie allo sconto del 50% rispetto al listino. È un interruttore di relè intelligente, dotato di connettività Wi-Fi e perfetto per configurare la propria smart home. Non richiede un hub dedicato, si integra direttamente con le piattaforme e con i protocolli esistenti. Attenzione: si tratta di un’offerta a tempo, disponibile ancora per poco.

Amazon offre Shelly Plus 1 Mini Gen3 a metà prezzo

Rispetto alla generazione precedente, impiega connettori più resistenti che permettono di collegare fili fino a 4 mm², assicurando stabilità e sicurezza, ha il processore C38F per prestazioni impeccabili e 8 MB di memoria flash. Dispone di un canale da 8 A e del supporto e supporto sia per l’alimentazione in corrente alternata che in corrente continua, così da poter gestire una vasta gamma di dispositivi elettrodomestici. L’installazione è molto semplice e alla portata di tutti, come mostra il video tutorial qui sotto. Altri dettagli sono riportati nella scheda dedicata.

Inoltre, è provvisto di un contatto pulito in uscita, privo di tensione, a cui collegare un contattore per la gestione di un carico maggiore rispetto a 8 A. Può tornare utile anche per identificare i dispositivi che consumano energia eccessiva o funzionano inutilmente. È possibile eseguire il controllo da remoto, ad esempio per automatizzare le porte del garage, i sistemi di irrigazione e altri apparecchi, mediante l’applicazione Shelly Smart Control oppure impartendo ordini vocali come ad Alexa e Google Home. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Come si può vedere nell’immagine qui sopra, le sue dimensioni sono davvero ridotte: solo 35×29 millimetri (le più piccole della categoria), ma senza compromessi in termini di prestazioni. In questo momento, Shelly Plus 1 Mini Gen3 può essere tuo al prezzo di soli 9,99 euro invece di 19,99 euro come da listino, grazie allo sconto del 50% applicato in automatico.

Se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo ed effettui subito l’ordine puoi contare anche sulla consegna gratuita entro domani. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, senza intermediari. Chi l’ha già provato lo promuove con un voto medio molto alto (4,5/5 stelle) nelle recensioni pubblicate sull’e-commerce.