Shelly Plus 1 al MINIMO STORICO: il relè mai così conveniente

Tra i prodotti più apprezzati e acquistati su Amazon per quanto riguarda la domotica, c’è senza dubbio Shelly Plus 1. Oggi il relè Wi-Fi e Bluetooth è in sconto al prezzo minimo storico, un’occasione da cogliere al volo per trasformare la propria casa una smart in una smart home.

Sconto record su Shelly Plus 1, al prezzo minimo storico

Compatibile con i protocolli HTTP, UDP e MQTT, garantisce il supporto ad Alexa e Google Home. Ogni apparecchiatura o elettrodomestico collegato può essere controllato anche da remoto, mediante un’interfaccia su smartphone, tablet e computer oppure tramite comandi vocali. Le sue dimensioni compatte (solo 47x36x17 millimetri) lo rendono ideale per l’installazione nei piccoli spazi: cassette 503, prese di corrente, interruttori della luce ecc. È possibile configurarlo per l’utilizzo di un alimentatore in corrente continua a 12V stabilizzato o a 24/220V, per gestire circuiti elettrici fino a 3,5 kW. Vuoi saperne di più? Trovi tutti gli altri dettagli nella pagina dedicata.

Shelly Plus 1 è al prezzo minimo storico di soli 13,99 euro, grazie allo sconto di Amazon applicato in automatico. L’e-commerce si occupa direttamente della vendita e della spedizione, senza passare da intermediari. Segnaliamo che il voto medio assegnato dalle migliaia di recensioni già pubblicate è molto alto, pari a 4,5/5 stelle, a testimonianza della qualità del prodotto.

Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta, dunque il consiglio per gli interessati è di approfittarne ora. Per chi effettua subito l’ordine (ed è in possesso di un abbonamento Prime attivo) c’è anche la spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata entro un paio di giorni al massimo.