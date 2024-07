Shelly Plus 1 e Shelly Plus 1 PM in FORTE SCONTO al Prime Day

Smart home e domotica sono grandi protagoniste al Prime Day di quest’anno, come dimostrano i forti sconti su tutta la categoria, proposti da Amazon e dai suoi partner. Qui segnaliamo quelli che interessano Shelly Plus 1 e Shelly Plus 1 PM. I due interruttore a relè Wi-Fi, non sono mai stati così convenienti.

Prime Day: le offerte per Shelly Plus 1 e Shelly Plus 1 PM

Il primo dei due, Shelly Plus 1, è in vendita al prezzo stracciato di soli 11 euro. Tra le sue caratteristiche, citiamo solo il supporto ai protocolli HTTP, UDP e MQTT, agli ecosistemi di Alexa e Google Home, le dimensioni estremamente compatte e la facilità di installazione. Trovi tutti gli altri dettagli nella descrizione completa, incluse le oltre 2.500 recensioni che gli assegnano un voto medio molto alto, pari a 4,5 stelle su 5, a testimonianza della sua qualità.

Shelly Plus 1 PM aggiunge una funzionalità importante, il monitoraggio dei consumi per favorire il risparmio energetico e ridurre gli sprechi, ad esempio pianificando l’accensione e lo spegnimento degli impianti di illuminazione o del riscaldamento, attraverso routine personalizzate. Grazie alla promozione in corso, può essere tuo a soli 13 euro. Ti consigliamo di fare un salto alla pagina dedicata per conoscere ogni altra informazione a proposito di compatibilità, configurazione e così via.

