Shelly Plus 2PM: due unità in SCONTO su Amazon, l'offerta

Non uno, ma ben due Shelly Plus 2PM sono inclusi nel pacchetto che oggi Amazon propone con uno sconto molto interessante, soprattutto per chi vuole sfruttare le migliori potenzialità della domotica per rendere la propria casa una vero e propria smart home. È il relè intelligente, dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth, utile per automatizzare tapparelle, serrande e persiani, ma non solo, anche elettrodomestici, impianti di riscaldamento o di illuminazione e così via.

Offerta per la smart home: due Shelly Plus 2PM in sconto

È caratterizzato da dimensioni estremamente compatte così da poterlo posizionare ovunque e l’installazione è semplice. Non manca poi la compatibilità con gli ecosistemi di Alexa e Google Home, per un’integrazione senza problemi. Può essere controllato da remoto via app ed è fornito di Power Measurement (come suggerisce il nome) per la misurazione dei consumi e il risparmio energetico. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi a proposito delle specifiche e delle funzionalità nella pagina dedicata al bundle.

Con oltre 3.400 recensioni scritte sull’e-commerce da chi l’ha già comprato e messo alla prova (il voto medio è 4,6/5), il relè intelligente Shelly Plus 2PM è la scelta giusta per trasformare la propria casa in una smart home. Non lasciarti sfuggire lo sconto di oggi e acquistane due unità al prezzo di soli 49,90 euro.

Non lasciarti sfuggire l’occasione, metti il bundle nel carrello in questo momento e lo riceverai direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari, per garantire il massimo dell’affidabilità nella transzzione.