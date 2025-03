Shelly Plus 2PM al MINIMO STORICO: un affare per la smart home

È in corso un’offerta di Amazon davvero imperdibile per gli addetti ai lavori nel campo della domotica (e non solo): è quella che propone Shelly Plus 2PM al suo prezzo minimo storico. Il relè interruttore intelligente con misurazione dei consumi è in sconto del 53% rispetto al listino ufficiale, un’occasione da cogliere al volo per automatizzare ed efficientare la propria casa.

L’offerta di Amazon per Shelly Plus 2PM

Dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth, integra due canali per l’alimentazione fino a 10 A ognuno (massimo 18 A totale), misuratori di potenza indipendenti e una funzione di protezione da sovraccarico che limita l’assorbimento di energia. Occupa solo 42x37x16 millimetri, risultando dunque adatto al montaggio nelle scatole da parete standard, così come dietro alle prese di corrente e agli interruttori della luce. Inoltre, è compatibile con Alexa e Google Home, così da poter entrare a far parte senza problemi dell’ecosistema smart home già configurato. Scopri di più nella pagina dedicata alla promozione.

Approfitta dello sconto del 53% e acquista Shelly Plus 2PM al suo prezzo minimo storico di soli 18,90 euro, meno della metà rispetto a quello del listino ufficiale (39,99 euro). Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per trasformare la propria abitazione in una smart home.

Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon. C’è la disponibilità immediata e se decidi di ordinarlo adesso il relè interruttore intelligente con misurazione dei consumi arriverà a casa tua già entro domani. Hai un abbonamento Prime attivo? Per te c’è anche la consegna gratuita.