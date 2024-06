Sconto su Shelly Plus i4 DC: occasione per il controller Wi-Fi e BT

Shelly Plus i4 DC, oggi in forte sconto su Amazon, è il dispositivo perfetto per trasformare la casa in una smart home, facendo leva sulle potenzialità della domotica. Il controller, dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth, ha in dotazione input a 4 canali. Rispetto alla generazione precedente è stato migliorato e potenziato dal marchio, con l’integrazione di un processore evoluto e 4 MB di memoria interna.

Amazon taglia il prezzo di Shelly Plus i4 DC

È compatibile con i protocolli HTTP e MQTT, supporta l’esecuzione e la notifica di molte azioni (incluso il controllo di altri relè Shelly collegati), l’attivazione e la disattivazione manuale delle scene, la sincronizzazione e gli scenari complessi. Per tutti gli altri dettagli, dai uno sguardo alla descrizione completa. Come si può vedere dall’immagine qui sotto, è molto compatto (occupa solo 42×38 millimetri), risultando semplice da installare anche nelle scatole elettriche standard, così come dietro gli interruttori. La configurazione è semplice e richiede pochi minuti.

Vale la pena aggiungere che l’articolo è venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare da intermediari, con la consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani se effettui subito l’ordine. Non sappiamo quante siano le unità in promozione, ma il sold out potrebbe essere dietro l’angolo, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo.

Al prezzo finale di soli 15,99 euro, grazie al forte sconto rispetto al listino (applicato in automatico, non servono coupon), Shelly Plus i4 DC è un affare da cogliere al volo. La tua casa ringrazierà, arricchita dalle nuove funzionalità della domotica.