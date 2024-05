Shelly Plus Smoke: sconto sul rilevatore fumo Wi-Fi e BT

Una componente fondamentale per la sicurezza della casa è il rilevatore di fumo: il modello Shelly Plus Smoke è protagonista di un’offerta a tempo proposta da Amazon. Dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth (così come i relè del marchio per la domotica), è compatibile con le tecnologie Alexa e Google Home per integrarsi negli ecosistemi della smart home già configurati.

Lo sconto su Amazon su Shelly Plus Smoke

Funziona senza fili, poiché alimentato a batteria, con un’autonomia molto elevata. In caso di anomalia, fa scattare un allarme sonoro molto forte, così che chiunque presente nell’abitazione possa essere immediatamente avvisato. Inoltre, invia una notifica istantanea sullo smartphone, un accorgimento molto utile se ci si trova lontani. È particolarmente efficace nel rilevare gli incendi a combustione lenta, quelli che rimangono accesi per molto tempo, persino ore, prima che arrivi a divampare il fuoco, spesso causati ad esempio da fonti di calore posizionate accidentalmente o per una distrazione vicino a un divano o a un materasso. Ancora, permette di definire azioni da compiere in caso di necessità, spegnendo apparecchi o elettrodomestici e altro. Per saperne di più a proposito delle caratteristiche in dotazione rimandiamo alla pagina dedicata sull’e-commerce.

Lo sconto del 18% applicato in automatico ti permette di acquistare il rilevatore di fumo intelligente Shelly Plus Smoke con Wi-Fi e Bluetooth al prezzo finale di soli 48 euro invece di 60 ero come da listino.

Come anticipato, è un’offerta a tempo e non sappiamo fino a quando rimarrà attiva. Se decidi di effettuare l’ordine in questo momento, lo riceverai direttamente a casa già entro domani con la consegna gratuita. Amazon gestisce direttamente sia la vendita che la spedizione, senza passare da intermediari.