Shelly PM Mini Gen3 in sconto: l'offerta per la tua smart home

Segnaliamo l’offerta di Amazon su Shelly PM Mini Gen3, il dispositivo dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth che ti aiuta a monitorare e ridurre i consumi. Compatibile con le tecnologie di Alexa e Google Home, si integra senza difficoltà negli ecosistemi della domotica che hai già configurato. Oggi lo trovi in sconto sull’e-commerce. Rispetto alle generazioni precedenti ha a bordo un nuovo processore e di una maggiore memoria flash.

L’offerta di Amazon per Shelly PM Mini Gen3

A differenza di molte alternative della concorrenza non richiede un hub dedicato e si interfaccia con un’app su smartphone per trasmettere le informazioni in modalità wireless. Supporta un canale di alimentazione (fino a 16 A a 240 V). Le sue dimensioni compatte permettono di installarlo ovunque: occupa solo 35x29x16 millimetri. Grazie al monitoraggio costante del quantitativo di energia elettrica assorbita ti aiuterà anche a individuare eventuali malfunzionamenti degli impianti che provocano un consumo eccessivo, con un inevitabile ripercussione sulla bolletta. Per saperne di più in merito alle specifiche tecniche e alle funzionalità, dai uno sguardo alla descrizione completa.

In questo momento puoi acquistare Shelly PM Mini Gen3 al prezzo di soli 15,82 euro, approfittando dello sconto applicato in automatico (non servono coupon). La disponibilità è immediata e, se hai un abbonamento Prime attivo, per te c’è anche la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani.

Può tornarti utile anche dare un’occhiata alle oltre 3.000 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce che lo hanno già comprato e integrato nella propria smart home, assegnandogli un voto medio di 4,6/5, a testimonianza della qualità del prodotto.