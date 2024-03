Shelly Pro 3 al MINIMO STORICO: relè a 3 canali Wi-Fi

Approfitta dello sconto del 29% sul listino e acquista Shelly Pro 3 al suo prezzo minimo storico. Si tratta del relè a 3 canali con supporto Wi-Fi, LAN e Bluetooth ideale per l’organizzazione della smart home e non solo, un’unità modulare in grado di gestire fino a 48 A, progettato per i sistemi di illuminazione e per l’automazione di apparecchi e attrezzature commerciali, anche in corrente alternata.

Smart home e domotica: Amazon taglia il prezzo di Shelly Pro 3

Ha in dotazione uscite a potenziale zero (contatti puliti) per una flessibilità senza compromessi in termini di mantenimento dell’alimentazione. Si installa all’interno di qualsiasi quadro elettrico su guida DIN e permette di automatizzare in modo intelligente i circuiti, senza bisogno di cavi o cablaggi aggiuntivi. Per il controllo da remoto è possibile utilizzare l’applicazione Shelly Smart Control, realizzata da uno dei marchi più noti dell’ambito Internet of Things (l’azienda produttrice è l’europea Allterco). Consente di gestire webhooks HTTP e HTTPS, protocollo MQTT e supporta completamente lo scripting mjS. Altre informazioni sono riportate nella pagina dedicata sull’e-commerce.

Grazie alla promozione di oggi puoi acquistare Shelly Pro 3 al prezzo finale di soli 70,82 euro invece di 99,99 euro come da listino, approfittando dello sconto del 29% applicato in automatico (non ci sono coupon da attivare o codici da inserire).

Se decidi di effettuare subito l’ordine potrai contare sulla spedizione gratuita e sulla consegna a domicilio assicurata già entro domani. Il prodotto è venduto da Amazon, senza intermediari. Le centinaia di recensioni positive pubblicate da chi l’ha già messo alla prova lo promuovono con un voto medio molto alto, pari a 4,5/5 stelle.