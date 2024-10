Shelly: sconti da non perdere al Festa delle Offerte Prime 2024

È iniziata la Festa delle Offerte Prime e non mancano gli sconti in ambito smart home: qui è dove ti segnaliamo le occasioni migliori per quanto riguarda il catalogo di prodotti Shelly, la scelta ideale per automatizzare il controllo delle apparecchiature e degli impianti della casa.

I dispositivi Shelly in sconto per l’evento Amazon

Partiamo da Shelly Plus 1, proposto in sconto del 31% nel bundle che include due unità. È un interruttore intelligente dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth, piccolo e semplice da installare ovunque. Non manca la compatibilità con Alexa e Google Home. Per saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Shelly Dimmer 2 è un varialuce smart e oggi può essere tuo con un risparmio del 31%. È compatibile con tutte le tipologie di illuminazione (LED, incadescenza e alogeno), supporta impianti fino a 220 W e si controlla anche via app.

Ancora, Shelly Plus 1 Mini Gen3 è in promozione a -37%. Grazie ai nuovi connettori più resistenti, è possibile supportare fili più grandi, offrendo una connessione affidabile e sicura.

Queste le altre migliori promozioni relative al marchio, disponibili durante l’evento.

Per partecipare alla Festa delle Offerte Prime su Amazon ti basta un abbonamento Prime. Non lo hai ancora attivato? Inizia subito la prova gratuita di 30 giorni per accedere alle migliaia di sconti dell’evento e a tutti gli altri vantaggi inclusi nella sottoscrizione.