Shelly: sconti da non perdere al Prime Day 2025

Anche i prodotti Shelly per la domotica sono in promozione nel Prime Day 2025 che ha appena preso il via su Amazon. Trova quello giusto per trasformare la tua casa in una smart home: con gli sconti fino al 49% è l’occasione giusta per risparmiare.

Prime Day 2025: le migliori offerte sui prodotti Shelly

Partiamo da Shelly 1PM Mini Gen3, tuo al prezzo di soli 10,11 euro (-49%). È un relè intelligente con collegamenti Wi-Fi e Bluetooth, un canale da 8A e misurazione della potenza, controllo remoto e supporto garantito per Alexa e Google Home. Nessuno hub necessario.

Shelly PM Mini Gen3 si occupa invece di misuratore la potenza assorbita, monitorando il consumo di energia in tempo reale e favorendo il risparmio in bolletta. Lo puoi acquistare a soli 10,46 euro (-32%).

Progettato per la smart home, Shelly BLU Wall Switch 4 è in promozione a soli 11,17 euro (-44%). È un interruttore Bluetooth a quattro pulsanti che funziona in modalità stand alone, configurabile a seconda delle proprie esigenze.

L’illuminazione della casa diventa smart con il bundle che include due Shelly Plus RGBW PM, in offerta a 23,64 euro (-45%). Sono controller Wi-Fi per strisce LED con misurazione dei consumi e dimmer.

Shelly AZ Plug è la presa smart definitiva con misurazione dei consumi, controllo da remoto, programmazione e supporto per alimentazione fino a 2.500 W. Tua a soli 19,57 euro (-23%).

Concludiamo la carrellata con Shelly LAN Swicth: risparmia e acquistalo a 40,84 euro (-36%). È uno switch Ethernet RJ45 a cinque porte (10/100 Mbps).

Oggi prende il via il Prime Day 2025, in programma fino all’11 luglio. Le prime promozioni sono già attive sull’e-commerce. Ti basta attivare la prova gratuita di Prime per 30 giorni per approfittarne e risparmiare.