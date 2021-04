Shopify: grande successo nell'anno della pandemia

Tra le comunicazioni trimestrali pubblicate in queste ore (vedi Google e Microsoft), particolarmente interessante è quella di Shopify, gruppo particolarmente coinvolto – in termini positivi – da quello che è stato lo shock pandemico del 2020. Il trimestre terminato il 31 marzo 2021, infatti, è quello che fotografa la differenza tra questa annata e quella scorsa, esattamente 12 mesi dopo l’arrivo della pandemia in Occidente, l’inizio dei lockdown e la chiusura degli esercizi commerciali. In questo anno molti nuovi utenti hanno imparato a conoscere le vie dell’e-commerce, soprattutto quando si tratta di piccoli negozi e piccole attività (anche “di quartiere”), e questo ha offerto a Shopify un’opportunità unica per conquistare nuovi mercati e nuova notorietà.

Shopify, il successo è nei numeri

Il risultato è nei numeri: entrate trimestrali che sfiorano il miliardo, una crescita del 110% rispetto al primo trimestre del 2020 (l’ultimo pre-pandemia) ed un aumento delle sottoscrizioni pari al 71%. Così Harley Finkelstein, Presidente del gruppo, fotografa il momento: “Sempre più imprenditori nel mondo stanno scegliendo Shopify per lanciare e far crescere le proprie attività, e per una buona ragione. Il nostro obiettivo principale è rendere l’imprenditorialità più semplice e favorire il successo delle imprese. Le vendite dei negozi sulla nostra piattaforma stanno accelerando perché gli esercenti sfruttano la nostra tecnologia di commercio e questo li aiuta a competere in ogni ambito di vendita e ad entrare direttamente in contatto con i propri clienti ovunque essi siano“.

Shopify descrive il proprio posizionamento come quello di un “sistema operativo dell’e-commerce“. Su questo sistema ogni esercente ha la possibilità di “installare” la propria idea di mercato, sul quale veicolare i propri prodotti e la propria comunicazione. Shopify è stato uno strumento fondamentale e la crescita raggiunta in questa annata sarà il trampolino per costruire i successi dei mesi a venire: starà al gruppo la capacità di evolvere il servizio per convincere tutti gli esercenti a mantenere in vita la propria dimensione online anche quando le preoccupazioni della ripartenza offline occuperanno la maggior parte del tempo: chi non avrà capito le sirene del digitale significa che non era pronto a questo salto, ma per Shopify sarà fondamentale un immediato consolidamento della fortuna maturata in una annata tanto folle e complessa come quella appena attraversata.