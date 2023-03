Shopify ottiene l'IA di Google: migliora la vendita al dettaglio

Anticipando l’evento Shoptalk 2023, uno dei più importanti al mondo per quanto concerne il settore della vendita al dettaglio, Shopify e Google annunciano novità per la loro partnership. Nello specifico, la collaborazione vedrà l’integrazione delle soluzioni Discovery Al di Google Cloud direttamente tramite Commerce Components, lo stack moderno e componibile di Shopify per la vendita al dettaglio aziendale.

Continua partnership tra Shopify e Google

Dal comunicato stampa diffuso dalle due realtà commerciali si evince che Shopify riceverà particolari vantaggi dall’integrazione dell’IA, a partire da Google Cloud Retail Search. Questa funzione fornisce una comprensione avanzata delle query affinché la piattaforma possa produrre risultati più pertinenti ed efficaci anche da ricerche generiche, comprese quelle non di prodotto e semantiche.

Altra novità degna di nota riguarda la navigazione potenziata dal deep learning, la quale seleziona l’ordine ottimale dei prodotti sul sito di e-commerce di un rivenditore una volta che gli acquirenti scelgono una categoria, agendo per previsione, pertinenza e probabilità di effettuare una vendita a seconda dello storico delle ricerche e delle attività.

O ancora, Shopify ottiene una capacità di personalizzazione avanzata basata sull’IA con lo stesso obiettivo della feature precedente: determinare i gusti e le preferenze dell’acquirente e proporre un’esperienza sensibilmente migliore.

Infine, arriveranno pratiche avanzate di sicurezza e privacy potenziate da IA e cloud; e una soluzione di Google Cloud Recommendations per aiutare i rivenditori a fornire consigli personalizzati su larga scala.

Harley Finkelstein, Presidente di Shopify, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership di lunga data con Google Cloud. Stiamo riunendo il meglio dell’e-commerce con il meglio della ricerca per risolvere un problema complesso e costoso per i rivenditori aziendali: ricerca e scoperta di livello mondiale per il negozio online.”

Thomas Kurian, CEO di Google Cloud, ha dunque aggiunto: