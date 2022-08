Shopify, impara a creare un negozio online

Shopify è una delle più diffuse piattaforme di e-commerce che permette di realizzare il proprio shop online: una vera e propria vetrina per grandi e piccoli imprenditori, in cui vendere prodotti o servizi anche attraverso canali più noti come Amazon, Facebook o Instagram. Non a caso – dal 2004 ad oggi – sono oltre un milione gli utenti si sono affidati a Shopify per portare online il proprio brand o business.

Shopify permette di scegliere e personalizzare la propria interfaccia grafica, ma anche di creare il proprio magazzino virtuale in cui organizzare i propri prodotti per categoria. La gestione è totalmente autonoma e avviene attraverso un pannello di controllo a cui è possibile accedere non soltanto da PC ma anche da dispositivi mobili Android o iOS.

Aprire un negozio online con Shopify è piuttosto intuitivo, ma potresti aver bisogno di supporto in alcuni passaggi della creazione e gestione. Perciò, dopo aver scelto il piano in abbonamento che fa al caso tuo, ti consigliamo di seguire un ottimo videocorso che possa guidarti passo dopo passo non solo nell’apertura dello shop, ma anche introdurti a tutte le funzionalità per imparare a sfruttarle al meglio e attrarre ancora più clientela.

Come creare un negozio online con Shopify

“Creazione di un negozio online con Shopify” è un corso orientato proprio al supporto dell’utente in questa delicata fase. Rocio Carvajal – esperto in web design, UX, digital marketing e SEO che ha realizzato il corso – ti guiderà in 14 lezioni complessive alla scoperta di Shopify: inizierai dalle basi, come un tour dell’interfaccia e la personalizzazione grafica, e man mano ti addentrerai in maniera più approfondita nella conoscenza di tutte le funzioni che offre la piattaforma. Tramite alcuni suggerimenti per migliorare la visibilità, imparerai come creare prodotti (semplici o con variabili) e categorie e come gestirle.

Vedrai come creare pagine di contenuti e blog all’interno del tuo negozio, sviluppando al tempo stesso le sezioni più importanti come quelle relative ai cookie, al servizio clienti o ai termini e condizioni. Inoltre, imparerai a gestire il tuo blog tenendo conto delle tendenze di Google e su basi SEO. Creerai i menu di navigazione, imparerai a gestire il gateway di pagamento e vedrai come sincronizzare il tuo negozi con i diversi canali di vendita come Facebook, Instagram e Pinterest. Ovviamente l’insegnante ti insegnerà anche come accedere ai rapporti e alle statistiche del tuo shop, implementando – se vorrai – anche Google Analytics.

Il corso è rivolto a chiunque voglia creare il suo primo negozio online senza avere una conoscenza della piattaforma Shopify. Non è necessario, quindi, avere alcuna esperienza pregressa: l’unico requisito è un computer con accesso a Internet. Grazie alla promozione attiva, disponibile a questo link, il videocorso “Creazione di un negozio online con Shopify” è in offerta al prezzo scontato di 14,90 euro: ben il 75% di sconto.

