Shopify licenzia 20% dipendenti: si guarda al futuro con IA

Ancora una volta l’intelligenza artificiale si dimostra fatale per certi posti di lavoro: mentre IBM rimuove 7.800 annunci di lavoro per mansioni di cui l’IA può occuparsi, Shopify licenzia il 20% della sua forza lavoro, con un impatto su più di 2.000 persone, discutendo in merito al ruolo delle IA con lo stesso interesse del colosso della tecnologia. Ecco cos’ha avuto da dire il gigante dell’e-commerce al riguardo.

Shopify licenzia dipendenti e guarda all’IA

Il post pubblicato sul blog, ripreso anche da diversi outlet mediatici occidentali, vede il CEO Tobias Lütke parlare di “assunzioni esagerate” nel corso degli ultimi anni causate dalla necessità di completare più “missioni secondarie” in realtà non strettamente necessarie per il progresso interno a Shopify. Con la crisi economica vista tra COVID-19 e conflitto russo-ucraino, e ancora oggi in atto a livello internazionale, si presenta la necessità di adattarsi a un nuovo paradigma per rimanere concentrati sulle “missioni principali’, ridimensionando l’azienda.

In particolare, il CEO di Shopify ha affermato:

“Stiamo entrando in un decennio di alta velocità e cambiamenti massicci. Avremo bisogno di velocità, agilità e molta innovazione. Il progresso tecnologico va sempre verso la semplicità e gli imprenditori hanno più successo quando semplificano. Ma ora siamo all’alba dell’era dell’IA e le nuove capacità che ne derivano sono senza precedenti. Shopify ha il privilegio di essere tra le aziende con le migliori possibilità di utilizzare l’IA per aiutare i nostri clienti. Un copilota per l’imprenditorialità è ora possibile. La nostra ricerca principale richiede da noi di costruire la cosa migliore che sia ora possibile, e questo è appena cambiato completamente.”

È quindi diretto il riferimento all’intelligenza artificiale come strumento del futuro e, in fondo, anche del presente: i circa 2.300 lavoratori che potrebbero perdere il loro lavoro potranno puntare il dito anche contro le IA, oltre che contro la crisi economica. La società afferma, comunque, che le persone interessate riceveranno un minimo di 16 settimane di liquidazione, più una settimana aggiuntiva per ogni anno prestato a Shopify, e riceveranno anche prestazioni mediche per la stessa durata.