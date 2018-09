Lo shopping su Instagram, una vetrina per i brand

Nata come piattaforma di photo sharing, Instagram ha nel tempo ampliato il proprio raggio d’azione e le proprie caratteristiche prima accogliendo i contenuti video, poi integrando strumenti per la messaggistica e più di recente lanciando un vero e proprio canale dedicato ai filmati con IGTV. Oggi un nuovo step nel processo di metamorfosi fortemente voluto da Facebook in seguito all’acquisizione, con l’arrivo di novità dedicate allo shopping.

Instagram e lo shopping

Come anticipato di recente, per le sue peculiarità d’interazione e per la sua capacità di mettere in risalto i contenuti pubblicati dagli influencer, Instagram ben si presta alla promozione dei prodotti. Ecco spiegata la scelta di includere all’interno delle Storie alcune inserzioni pubblicitarie che, una volta toccate, rimandano a uno store di terze parti dove ottenere maggiori informazioni sull’articolo e procedere eventualmente all’ordine.

Una dinamica in fase di test fin dal mese di giugno, che ora estende il rollout a livello globale arrivando a interessare un totale pari a 46 paesi. L’immagine condivisa dal gruppo per l’annuncio ben identifica quello che sarà il mercato maggiormente interessato da questa nuova opportunità di business, quello dell’abbigliamento. Per il futuro è inoltre atteso il rilascio di un’applicazione dedicata, il cui nome dovrebbe essere IG Shopping.

Oltre 400 milioni di utenti accedono alle Storie ogni giorno per sentirsi più vicini agli account che preferiscono. Un terzo delle Storie maggiormente visualizzate arriva dalle attività commerciali: siamo ansiosi di vedere come questa opportunità consentirà ai brand di raccontare in modo ancora più efficace e approfondito le storie legate ai loro prodotti.

Nelle Storie e non solo

Stando a quanto dichiara Instagram, ogni mese oltre 90 milioni di iscritti aprono un post per ottenere maggiori informazioni in merito ai prodotti segnalati dai tag. Un filo di comunicazione diretto tra i brand e i loro potenziali clienti. Ecco spiegata la decisione di introdurre il canale dedicato allo shopping nella sezione Esplora dell’applicazione, quella accessibile con un tap sull’icona a forma di lente d’ingrandimento.

Lì gli iscritti troveranno i post pubblicati dalle aziende e dai marchi seguiti, così come i suggerimenti basati sulle preferenze personali. Va in questo caso precisato che il debutto del nuovo canale ancora non interessa tutti gli utenti a livello globale e che il rollout impiegherà alcune settimane prima di arrivare a completamento. Nel momento in cui viene pubblicato questo articolo, per chi scrive, non risulta ancora disponibile.