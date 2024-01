Shopping Online Estero sicuro con ExpressVPN

Spostarsi da un Paese all’altro per lavoro o divertimento è diventato sempre più semplice e immediato, anche a prezzi ragionevoli e anche quando ti trovi all’Estero puoi effettuare il tuo shopping online in completa sicurezza anche da reti Wi-Fi libere. Senza l’utilizzo di una VPN, come ad esempio quella di ExpressVPN, i tuoi dati personali, quelli della tua carta di credito o home banking possono essere soggetti alla compromissione da parte di hacker.

In pratica, una VPN ti consente di acquistare come se fossi in Italia anche se sei all’Estero senza alcun tipo di problema.

Shopping Online anche all’Estero: ecco come

Se ti trovi all’Estero per lavoro o svago puoi acquistare da qualsiasi sito web online utilizzando una VPN. In pratica la soluzione scelta, in questo caso ExpressVPN, va a modificare la tua posizione reale con quella di un Paese italiano. Nello specifico, questa Virtual Private Nework ha ben 3 server nel territorio nazionale. Il primo si trova a Roma, il secondo a Napoli ed il terzo a Cosenza.

Inoltre, con ExpressVPN puoi fare lo stesso anche all’inverso. Se ad esempio sei in Italia e vuoi acquistare da un sito americano puoi utilizzare sempre questa soluzione. La VPN in questione ha a disposizione un sacco di server dislocati in 105 nazioni in tutto il mondo.

L’utilizzo di questa o altre soluzioni, dunque, non è solo sicura per via della crittografia presente ma anche utile per comprare online dall’Estero dato che alcuni siti e-commerce permettono l’acquisto solo ad una determinata nazione. Un altro vantaggio che troviamo in questa VPN è sicuramente la possibilità di scaricarla su più device. Nello specifico, puoi connettere fino a 8 dispositivi simultaneamente.

Costi ed altro

ExpressVPN ha davvero un costo irrisorio. Stiamo parlando di appena 0,26 euro al giorno. Questa VPN, inoltre, è stata riconosciuta come la migliore al mondo da alcuni addetti ai lavori come CNET, TechRadar, The Verge ed altri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.