Shopping online: PayPal spiega come evitare truffe

Come molti utenti, anche i cybercriminali aspettano l’arrivo delle feste di fine anno per farsi un regalo. Truffe, furto di dati personali e bancari sono i principali “pericoli di Natale”. PayPal è uno dei brand più sfruttati per gli attacchi di phishing, quindi l’azienda californiana ha spiegato come individuare le email sospette e fornito utili consigli per non cadere in trappola.

Shopping di Natale imperdibile per i truffatori

La maggioranza degli attacchi avviene tramite phishing. L’utente riceve un’email da PayPal con un link o pulsante da cliccare per completare un pagamento o aggiornare i dati. Simili tentativi vengono effettuati anche mediante SMS (smishing) o telefonate (vishing). L’azienda spiega che le comunicazioni ufficiali contengono sempre nome e cognome dell’utente o dell’attività commerciale.

Inoltre non vengono mai chiesti dati sensibili, come password, conto bancario o numero della carta di credito. In caso di aggiornamento dell’account, l’email consiglierà di accedere tramite sito. Infine, il messaggio ufficiale non contiene mai allegati. Queste minacce possono essere rilevate e bloccate con un antivirus.

PayPal consiglia innanzitutto di verificare la presenza di errori di ortografia o grammaticali, segno che si tratta quasi certamente di phishing. Gli utenti devono inoltre fare attenzione alle comunicazioni “urgenti” e non devono cliccare su nessun link. Le credenziali di login possono essere memorizzate in un password manager (meglio evitare la funzionalità dei browser). Nel 2023 è previsto il supporto per le passkey.

Maria Teresa Minotti, Country Director di PayPal, ha dichiarato:

Nonostante l’euforia delle festività, la voglia di acquistare dei doni per i propri cari e le tante offerte che possiamo trovare online, questo periodo è più di ogni altro un momento in cui prestare attenzione a tutte le fasi d’acquisto, dalla scelta del venditore fino alle modalità di pagamento. Bastano alcune semplici accortezze per fare i propri acquisti in modo sicuro, sia durante queste settimane che per il resto dell’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.