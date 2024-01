Shopping Online: scopri come risparmiare con PIA

Lo shopping online non ha più confini di genere per quanto riguarda ad esempio viaggi, servizi di streaming, noleggio, giochi, abbigliamento ed elettrodomestici. Infatti, per questo motivo i dati degli utenti vengono monitorati su Internet con i cookies. Questa tecnica viene utilizzata dunque per profilare il pubblico in base alle loro preferenze di ricerca e alla loro localizzazione, e quindi per far spendere di più alle persone. Tuttavia, l’utilizzo di una VPN come quella di PIA può far risparmiare molto, alterando la propria posizione geografica su Internet. Ci si chiederà: Sì, va bene: tutto è perfetto. Tuttavia, come funziona? Questo lo vedremo tra un attimo.

Una VPN ti consente di acquistare cose come biglietti aerei, hotel, abbigliamento, elettronica, elettrodomestici, noleggio auto, software a pagamento, giochi online e molto altro. Una VPN ti permette anche di risparmiare denaro quando fai acquisti online. Tuttavia, quali sono i dati raccolti dai siti di e-commerce? Poiché trattano i tuoi cookies, che memorizzano la tua cronologia di navigazione, possono riconoscere quando fai una ricerca online più volte. Ad esempio, i siti di confronto prezzi aumenteranno i prezzi in base alla frequenza di ricerca. Usano il tracciamento mobile per identificare il tuo indirizzo IP attraverso la tua posizione.

Shopping Online: ecco come risparmiare e farlo in sicurezza

Con la VPN, ad esempio quella di Private Internet Access – PIA, non solo puoi acquistare al miglior prezzo disponibile senza essere tracciato a seconda della tua posizione ma puoi stare tranquillo anche per quanto concerne la sicurezza. Infatti, con una soluzione come questa i dati della tua carta di credito o quelli di natura personale saranno al sicuro anche dagli hacker.

Molti siti utilizzano un’opzione chiamata Price Steering, una sorta di attività che viene adoperata da molti siti e-commerce per “clusterizzare” a seconda del loro stile di vita.

Per evitare questa ed altre pratiche utilizzate dai siti web puoi scegliere una VPN come quella di PIA. Attualmente è disponibile a 1,99 euro al mese per due anni con due mesi gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.