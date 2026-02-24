 Show di droni Apple: King Kong e Godzilla nel cielo di Los Angeles
King Kong e Godzilla nel cielo di Los Angeles, lo show di droni Apple

Uno spettacolo con 3.000 droni ha ricreato lo scontro tra King Kong e Godzilla sopra Hollywood. È la campagna più spettacolare di Apple.
Uno spettacolo con 3.000 droni ha ricreato lo scontro tra King Kong e Godzilla sopra Hollywood. È la campagna più spettacolare di Apple.

Immaginiamo di alzare gli occhi al cielo e trovare Godzilla che ci fissa dall’alto, grosso come un grattacielo, fatto di lucine ronzanti. No, non è colpa degli Spritz… è Apple che ha deciso di trasformare il cielo di Los Angeles in un blockbuster a cielo aperto, letteralmente.

3.000 droni per ricreare Godzilla e King Kong: lo spettacolo folle di Apple

La notte del 20 febbraio, sopra il cimitero Hollywood Forever (dove ci sono le tombe delle star), tremila droni hanno preso il volo per mettere in scena uno spettacolo che definire “pubblicitario” è riduttivo. Una réclame colossale per la seconda stagione di Monarch Legacy of Monsters su Apple TV+, ma confezionata a regola d’arte.

I droni hanno ricreato in tre dimensioni il Re dei Mostri, il sovrano di Skull Island e il misterioso Titan X, su una superficie di 90.000 metri quadrati. Per farsi un’idea: quasi tredici campi da calcio di cielo trasformati in un teatro di guerra tra creature impossibili. E non parliamo di sagome piatte e tristi, ma di figure alte circa 150 metri, con tanto di effetti pirotecnici reali per simulare l’esplosione di un elicottero stritolato da King Kong o il celebre raggio atomico di Godzilla che squarcia la notte.

Apple conquista un record del mondo

Lo show di Apple ha ricevuto il Guinness World Record per la più alta rappresentazione aerea di un personaggio di finzione realizzata con droni. Una categoria talmente di nicchia che probabilmente pochi conoscono…

Dietro il fumo e i droni, la macchina del marketing Apple gira con la precisione di un orologio svizzero. L’obiettivo è far parlare di “Monarch Legacy of Monsters“, la serie che nel 2023 ha dato nuova linfa al franchise MonsterVerse. Il primo episodio della seconda stagione arriva venerdì 27 febbraio 2026 su Apple TV+, seguito da un episodio a settimana fino al 1° maggio.

Fonte: TechRadar

Pubblicato il 24 feb 2026

Tiziana Foglio
Pubblicato il
24 feb 2026
