Shutdown: sospesi i procedimenti su Apple e Amazon

In seguito alla mancata approvazione della legge di bilancio da parte del Congresso entro il 30 settembre, il 1 ottobre è iniziato lo shutdown federale negli Stati Uniti. Il blocco delle attività amministrative ha riguardato anche due procedimenti antitrust avviati nei confronti di Apple e Amazon. I casi contro Google e Meta continuano regolarmente perché sono nelle fasi finali.

Sospesi due procedimenti su cinque

Amazon ha recentemente sottoscritto un accordo con la FTC (Federal Trade Commission), accettando di pagare 2,5 miliardi di dollari per l’iscrizione forzata a Prime. Un secondo procedimento, avviato sempre dalla FTC, riguarda l’uso di pratiche commerciali illegali che ostacolano la concorrenza.

Il relativo processo dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2027. Apple è stata invece accusata dal Dipartimento di Giustizia di avere il monopolio nel mercato degli smartphone. Le prime udienze sono previste a gennaio 2026. Entrambi i casi sono stati sospesi fino al ripristino dei fondi federali (il giudice ha approvato la richiesta del governo).

Non dovrebbero esserci conseguenze negative se lo shutdown durerà pochi giorni o poche settimane. Ritardi maggiori causeranno invece una variazione delle date dei processi. I giudici hanno piena autonomia e possono decidere di continuare i procedimenti in corso. Esattamente ciò che è accaduto per quelli avviati nei confronti delle altre due Big Tech.

Il governo ha chiesto di sospendere il caso relativo al monopolio di Google nel mercato dei motori di ricerca. Il giudice Amit Mehta ha respinto la richiesta, in quanto l’udienza finale sui rimedi è prevista l’8 ottobre (considerati inutili dai critici). Anche l’altro caso del Dipartimento di Giustizia contro Google (monopolio nel mercato dell’advertising online) proseguirà normalmente (è in corso il processo sui rimedi).

Infine, la FTC non ha chiesto di sospendere il procedimento contro Meta relativo all’acquisizione di Instagram e WhatsApp. Il processo è terminato a fine maggio e si attende la sentenza del giudice.