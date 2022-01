Si vola oltre il Gigabit con il router Fritz!Box 4060

Dì basta a una connessione lenta e instabile, cablata o Wi-Fi che sia, e scegli la velocità del Wi-Fi 6 con il router Fritz!Box 4060 che oggi raggiunge per la prima volta il minimo storico su Amazon a soli 241 euro. Si tratta dell’ultimo arrivato in casa AVM pensato per le nuove connessioni oltre il Gigabit.

Router Fritz!Box 4060: caratteristiche tecniche

Il router presenta un design piuttosto minimale, con una base che consente di posizionarlo in verticale con un ingombro ridotto. Frontalmente presenta un pannello con i LED di stato, mentre nella parte posteriore il pannello I/O presenta 3 porte LAN 2,5G, una porta WAN e una porta USB 3.0. Quest’ultima consente di collegare qualsiasi periferica da condividere con la rete dalle stampanti ai NAS, passando per i semplici hard disk portatili. Il router sfrutta una configurazione tri-band in grado di offrire una velocità combinata di addirittura 7000Mbps in wireless grazie alla potenza del nuovissimo Wi-Fi 6. Non manca il supporto alla tecnologia MU-MIMO che ottimizza la rete per ogni dispositivo in base all’utilizzo. Ottima la possibilità di generare una rete guest per gli ospiti così da condividere la connessione mantenendo la massima privacy.

Uno degli aspetti più apprezzati della gamma è senza dubbio Fritz!OS, un’interfaccia semplice e intuitiva, seppur profondamente personalizzabile. Questo consente di gestire al meglio la rete e adattarla al meglio alle proprie esigenze. La configurazione, inoltre, è estremamente semplice grazie all’applicazione dedicata che in pochi e semplici passaggi consente di avere la rete pronta all’uso. Ottima la compatibilità con i sistemi mesh di casa AVM. Potrai, infatti, acquistare singoli satelliti ed utilizzare il 4060 come router principale per generare una vera e propria rete mesh capace di coprire l’intera casa o locale commerciale. Anche dal punto di vista della sicurezza, AVM non ha lasciato nulla al caso, dotando il router dei migliori sistemi di protezione come la codifica DECT e un firewall estremamente efficace. Presente, ovviamente, il parental control per la sicurezza dei più piccoli.

Grazie ad uno sconto del 7%, puoi acquistare il Fritz!Box 4060 su Amazon a soli 241,63 euro.

