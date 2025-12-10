Sicari online: smantellata rete violence-as-a-service

È terribile quanto emerso dall’operazione condotta dalla task force operativa OTF GRIMM di Europol che ha portato all’arresto di 193 persone e allo smantellamento reti criminali riconducibili al crescente fenomeno noto come violence-as-a-service. Proprio come suggerisce il nome, si tratta di una modalità attraverso cui chi vuol commette un crimine incarica qualcun altro di farlo al suo posto. Insomma, una rete di sicari online.

Il fenomeno del violence-as-a-service

L’agenzia ha lavorato sei mesi per costruire le maglie di un network in cui sono finiti anche diversi bambini. Una testimonianza scovata dal Corriere fa riferimento a un 11enne reclutato da un 19enne per commettere omicidi: Non vedo l’ora di vedere il mio primo cadavere , ha scritto il piccolo in un messaggio. Si tratta di un’organizzazione strutturata, all’interno della quale sono state individuate quattro figure.

Istigatore (6 arresti), colui che ordina e finanzia il crimine, rimanendo nascosto;

(6 arresti), colui che ordina e finanzia il crimine, rimanendo nascosto; reclutatore (84 arresti), l’intermediario che identifica e approccia le persone che potrebbero commettere l’azione, solitamente attraverso messaggistica crittografata o piattaforme di gaming;

(84 arresti), l’intermediario che identifica e approccia le persone che potrebbero commettere l’azione, solitamente attraverso messaggistica crittografata o piattaforme di gaming; abilitatore (40 arresti), chi crea le condizioni affinché il crimine possa essere perpetrato, occupandosi di logistica, strumentazione, contatti e accordi economici;

(40 arresti), chi crea le condizioni affinché il crimine possa essere perpetrato, occupandosi di logistica, strumentazione, contatti e accordi economici; esecutore (63 arresti), la persona che commette fisicamente il crimine.

Spesso, l’esecutore è un minore incensurato, scelto proprio per la sua invisibilità ai radar delle forze dell’ordine.

L’operazione di Europol in tutto il continente

Nel corso dell’operazione, Europol ha collaborato con le autorità situate in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Regno Unito. Si ipotizza che il fenomeno abbia avuto origine nel territorio svedese, arrivano poi a estendersi e interessare tutta Europa.

Non sempre le forze dell’ordine sono arrivate in tempo. Tra i casi accertati, riconducibili alle reti del violence-as-a-service, ci sono un triplice omicidio avvenuto nei Paesi Bassi a fine marzo e altri due tentativi di assassinio in Germania e Spagna.