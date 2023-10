SiComputer Extrema Workstation: il valore della potenza

Le workstation sono un punto di riferimento per il lavoro di grafici, musicisti, programmatori, ingegneri, ricercatori e per qualunque professionista abbia la necessità di una macchina performante con cui elaborare i propri progetti, indipendentemente dalla loro natura. Rispetto ai PC tradizionali, le workstation gestiscono infatti una potenza computazionale più elevata, elevate capacità per l’archiviazione di file e dati, una maggiore quantità di memoria RAM, un maggior numero di porte per collegare device esterni e funzionalità più avanzate. Date le loro caratteristiche, le workstation possono essere quindi sfruttate anche per elaborazioni grafiche molto impegnative, come per esempio la creazione di effetti speciali per il grande schermo e la produzione di video ad altissima risoluzione.

Nello stesso modo le si può utilizzare per lo sviluppo di applicazioni complesse, per la modellazione 3D e per la produzione di contenuti audio/video. Tutti task che, in ambito professionale, sarebbe difficile portare a termine con un comune PC Desktop, anche di fascia medio-alta.

Ma non tutte le workstation sono uguali e non tutte garantiscono le medesime prestazioni: ciascun professionista ha bisogno di risorse e funzionalità differenti, cercando il miglior equilibrio nella macchina sulla base delle proprie necessità. Ecco perché è sempre consigliabile puntare su un prodotto facilmente configurabile a seconda delle proprie esigenze, come l’Extrema Workstation sviluppata da SiComputer. Scopriamone le caratteristiche e soprattutto capiamo perché questa soluzione ti permetterà di massimizzare il valore della potenza.

Extrema Workstation

W200, W300, W500: la workstation è disponibile in queste tre versioni, sulle quali sono disponibili una miriade di sfumature grazie alla totale personalizzazione del proprio ordinativo (vedi scheda tecnica).

Proposta dall’italiana SiComputer, al primo posto tra i produttori di PC del nostro Paese, Extrema Workstation si caratterizza innanzitutto per un design minimale che sa essere nello stesso tempo accattivante e professionale: un vero e proprio monolite di performance e resistenza che fa delle proprie linee un chiaro messaggio di forza. A testimoniarlo vi è un case essenziale che racchiude un sistema di dissipazione a liquido con il quale supportare anche i processori Intel Core più potenti.

Per scoprire questa macchina partiamo quindi proprio dalle configurazioni di base presentandole in ordine di potenza:

W200 : ideale per le procedure di calcolo, design e progettazione;

: ideale per le procedure di calcolo, design e progettazione; W300 : pensata per progettazioni complesse e i calcoli intensivi;

: pensata per progettazioni complesse e i calcoli intensivi; W500: concepita per mostrare tutta la sua potenza in ambienti mission critical.

Queste tre proposte introducono tantissime opportunità di personalizzazione per innumerevoli contesti di adozione, compresi quelli di ricerca. Extrema Workstation è infatti una macchina scalabile in grado di supportare senza alcun limite di potenza anche applicazioni iperrealistiche di CAD, CAE, foto, filmati, modellazione tridimensionale, renderizzazione e Intelligenza Artificiale. Da questo punto di vista il mercato offre poche alternative valide – parliamo tra l’altro di una workstation che dispone di ben 2 slot in cui ospitare fino a 2 schede grafiche e che può essere espansa con RAM DDR-5 (fino a 128 GB) e SSD NVMe Gen 4 (a partire da 1 Tb).

La potenza di calcolo erogata è inedita. Come confermato da Passmark, con la 12esima generazione abbiamo ben il 57% in più rispetto alle CPU di 11esima generazione e con la 13esima generazione fino al 30% in più rispetto alla 12esima. Nonostante ciò Extrema Workstation si rivela una macchina estremamente silenziosa e questo grazie alle sue paratie (veri e propri pannelli fonoassorbenti) rivestite con materiale che garantisce il massimo assorbimento acustico ed il minimo impatto sull’ambiente circostante.

Prestazioni superiori, per ambizioni superiori. Una macchina senza compromessi non solo per erogare potenza, ma per metterla realmente al servizio delle necessità che si possono avere in differenti contesti. Una workstation estremamente adattabile, insomma, per assecondare esigenze precise che necessitano di precise risposte.

I contesti ideali per l’uso di Extrema Workstation

Come anticipato, i settori in cui le Workstation trovano ampio utilizzo sono numerosi e continuano ad aumentare grazie all’emergere di nuove tecnologie che necessitano la raccolta, l’archiviazione, l’analisi e l’elaborazione di grandi quantità di dati. In line generale è possibile affermare che le workstation sono utilizzate soprattutto da coloro che hanno bisogno di prestazioni elevate e di una capacità di elaborazione grafica avanzata per svolgere il proprio lavoro nel modo più efficiente possibile.

Le workstation sono ormai indispensabili nell’animazione e nella produzione audiovisiva per la realizzazione di effetti speciali e per l’editing video di alta qualità. Un settore molto distante come quello dell’industria automobilistica può sfruttare invece le workstation per i modelli di progettazione dei veicoli e i test di sicurezza. Nello stesso modo queste potenti macchine vengono impiegate in ambito sanitario per l’analisi delle immagini e le simulazioni chirurgiche, così come dai centri di ricerca per sperimentazioni scientifiche legate a chimica, fisica e biologia.

Il discorso potrebbe essere esteso a tutti i professionisti che nel proprio lavoro hanno la necessità di generare visualizzazioni complesse e modelli 3D, come per esempio gli ingegneri, gli architetti e i designer. Con l’implementazione sempre più frequente delle tecnologie di Intelligenza Artificiale, le workstation diventano infine essenziali per la creazione di assistenti virtuali, le esperienze immersive del metaverso, l’addestramento dei modelli di Machine Learning e lo sviluppo di progetti in stile ChatGPT basati sui modelli linguistici generativi.

Grazie alla possibilità di personalizzare e scalare tutte le caratteristiche della macchina, alla potenza di calcolo garantita e alla sua silenziosità, Extrema Workstation rappresenta quindi una soluzione ideale in qualsiasi contesto in cui si voglia lavorare ad altissimo livello, senza compromessi in termini di prestazioni.

Garanzia e supporto SiComputer

Extrema Workstation prevede una garanzia della durata di 36 mesi on-center che può essere estesa in base alle esigenze. È inoltre possibile attivare i servizi di Cloud Safe con cui eseguire il backup incrementale dei dati, monitorare i sistemi, collegarsi da remoto, gestire un antivirus centralizzato e non solo. Cloud Safe offre anche servizi di Disaster Recovery, File Sharing all’interno di team, teleassistenza e Cybersecurity in un’unica piattaforma centralizzata.

In termini di assistenza, la garanzia è quella di SiComputer, azienda al 100% italiana che può mettere a disposizione una fitta rete di rivenditori sull’intero territorio nazionale.

Conclusioni

SiComputer, azienda Made in Italy leader nella produzione di PC, propone la nuova Extrema Workstation. Si tratta di una macchina ad altissime prestazioni che, partendo da 3 configurazioni di base, offre innumerevoli soluzioni intermedie con prezzi personalizzati anche e soprattutto per grandi forniture. Personalizzabile in base alle più svariate esigenze, scalabile e silenziosa, Extrema Workstation è un punto di riferimenti per tutti i professionisti e ricercatori che cercano un prodotto in grado di dare valore alla potenza.

Il valore del “made in Italy” non è da sottovalutare, soprattutto in termini di assistenza post-vendita. Per progettare ed ottenere la propria workstation è possibile contattare uno dei rivenditori che fanno parte della rete SiComputer ed ottenere così un servizio puntuale e personalizzato.

