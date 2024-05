Sicurezza al top a prezzo ridotto: NordVPN ora costa meno, anche con 1 TB in cloud (-73%)

La nuova promozione di NordVPN rende la migliore VPN sul mercato ancora più conveniente. Sfruttando l’offerta in corso, infatti, è possibile ottenere fino al 73% di sconto sul costo di NordVPN, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

In questo momento, NordVPN costa 3,09 euro al mese, con una Gift Card da 10 euro in regalo (utilizzabile anche su Amazon). Con il piano Ultimate, invece, il costo è di 6,49 euro al mese, con una Gift Card da 50 euro in regalo.

Questo piano include, oltre alla VPN, anche 1 TB in cloud, il password manager e il sistema anti-malware. Tutte le versioni di NordVPN, inoltre, consentono l’utilizzo della VPN su 10 dispositivi in contemporanea.

Per accedere alla nuova offerta di NordVPN basta scegliere il link qui di sotto.

NordVPN: cosa include la VPN

Con NordVPN è possibile sfruttare una connessione senza limiti, con la protezione della crittografia e una politica no log, per un accesso a Internet in sicurezza e senza alcun tracciamento.

C’è poi la possibilità di usare la VPN per aggirare i blocchi geografici online, grazie a una rete di oltre 5 mila server sparsi in tutto il mondo.

NordVPN, quindi, ha tutto quello che serve a chi ha bisogno di una VPN illimitata, che può essere utilizzata su 10 dispositivi differenti, anche in contemporanea.

Con l’offerta in corso, NordVPN costa:

3,09 euro al mese scegliendo la versione base

scegliendo la versione base 6,49 euro al mese scegliendo la versione Ultimate con 1 TB in cloud e altri vantaggi

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Tutte le offerte di NordVPN prevedono una garanzia di rimborso di 30 giorni. Da notare, inoltre, che i vari piani hanno la fatturazione anticipata, con possibilità anche di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal.